Una noticia que azotó al espectáculo trasandino se reveló hace algunas semanas cuando se confirmó la ruptura entre el jugador del Chelsea, Enzo Fernández, y Valentina Cervantes, quienes tienen dos hijos en común. Sin embargo, ahora se sumó una nueva artista que involucra a la conocida artista argentina Nicki Nicole.

El quiebre ha generado gran revuelo en los medos argentinos, quienes apuntan a que los motivos de la separación de la pareja tendrían que ver con el deseo del jugador de estar soltero, a pesar de que ambos señalaron que tomaron la decisión de forma amistosa y que no hay terceros involucrados.

Pero ahora se apunta que Nicki Nicole, la conocida cantante, tendría un romance con el jugador de fútbol y seleccionado argentino, y que esta relación se habría gestado antes del anuncio de separación.

¿Enzo dejo a Valentina por Nicki Nicole?

Juan Etchegoyen, periodista argentino, señaló en Mitre Live que sospecha de infidelidad entre ambos debido al tiempo en que comenzó todo. “El jueves por la noche en LAM dieron a conocer el romance de Enzo Fernández con Nicki Nicole y perdónenme, pero las cosas como son, las fechas no dan amigos”.

Asimismo agrega que “Supuestamente, ellos se conocieron en una fiesta en la fecha de eliminatorias en octubre cuando todavía no había trascendido la separación del futbolista y Valentina Cervantes. A mí el fin de semana me dieron mucho dato de los últimos meses de Enzo y Valu. A mí me cuentan que Enzo viene hablando hace bastante tiempo con la cantante”.

“Yo les había dicho en su momento que desconfiaba profundamente de tanta paz y armonía en la ruptura de Enzo y Valentina es rarísimo terminar tan bien y más cuando la relación viene desde hace muchos años. ¿Tan rápido superó Enzo a su ex? Que incluso el finde hizo un gesto para todos los que hablamos de este romance. Prepárense porque en esta historia hay un culebrón de aquellos”, expresó.