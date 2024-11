Listos los nominados a los premios The Best, donde la categoría Mejor Jugador se roba las miradas. Messi, Vinícius y Lamine Yamal aparecen.

Messi, Vinícius, Lamine Yamal y más: los 11 nominados al The Best

La FIFA confirmó los nominados para los premios The Best, que reconocen a las figuras más destacadas del fútbol en 2024. Los hinchas de todo el mundo pueden votar en la novena edición, con la novedad de que el voto aficionado tendrá el mismo peso que el de capitanes, entrenadores y periodistas.

Los hinchas podrán emitir sus votos para los premios The Best al Mejor Jugador, a la Mejor Jugadora, al Entrenador de fútbol masculino, al Entrenador de fútbol femenino, al Mejor Arquero y a la Mejor Arquera, donde este año no entró Tiane Endler.

El premio que se roba las miradas es el The Best al mejor jugador, donde 11 candidatos, incluido Lionel Messi, componen la lista. Los nominados son Dani Carvajal, Erling Haaland, Federico Valverde, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Vinícius Jr. y el retirado Toni Kroos.

Además, la afición podrá participar de las votaciones a The Best al once ideal masculino y The Best al once ideal femenino, donde sí se puede votar por Tiane Endler, portera del Olympique de Lyon y hoy retirada de la Roja. Por otro lado, los premios Marta y Puskás, que definen los mejores goles femeninos y masculinos, tendrán, además, participación de un panel de FIFA Leyends.

Los nominados al premio The Best: Mejor Jugador

Dani Carvajal (España/Real Madrid)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Kylian Mbappé (Francia/París Saint-Germain y Real Madrid)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

Rodri (España/Manchester City)

Toni Kroos (Alemania/Real Madrid) (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)

Las nominadas al premio The Best: Mejor Jugadora