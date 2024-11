La directiva que encabeza el Matador Salas tiene en la mira a varios DT para evaluar a quién sería el mejor conductor del plantel estelar en Deportes Temuco. El cuadro albiverde ya se mueve para la temporada venidera, pues no tiene chances de nada más en esta campaña.

Ni siquiera estará en la Liguilla de Ascenso de la Primera B. Una señal clara de que el Pije estuvo lejísimo de cumplir las expectativas de la campaña. Por eso mismo, entre el presidente del cuadro albiverde y el gerente deportivo, Roberto Tomatín Rojas, tienen varios nombres apuntados.

De hecho, según informó el periodista Cristian Orias, quien suele tener información muy acertada del cuadro de la región de la Araucanía, esta misma semana tenía pactada varias reuniones con candidatos a la banca. Uno de esos encuentros será con un arquero devenido en DT.

Un argentino que atajó en Deportes La Serena y Cobresal. De hecho, le anotó un gol a los granates con la camiseta de los Mineros. Un cabezazo postrero que dejó a los Papayeros al borde del descenso en la temporada 2012. Las referencias son para Ezequiel Medrán, quien hoy tiene 43 años. Y dirige a Gimnasia de Mendoza, en la Primera Nacional, la segunda categoría de Argentina.

Matador Salas hace casting para elegir el nuevo DT de Temuco: Ezequiel Medrán es el siguiente

Marcelo Matador Salas ya habló con dos DT para conocer sus maneras de trabajar y cómo podrían hacerlo en Deportes Temuco. Uno fue Jorge Vivaldo, un ex arquero que acaba de descender con Brown de Adrogué. La directiva albiverde también se reunió con un ex seleccionador Sub 17 de la Roja.

También argentino. Se trata de Alfredo Grelak, quien entre enero y marzo de 2015 se hizo cargo de la selección chilena para menores de 17 años. Hoy en día, es el DT de San Telmo, otro de los equipos que ha tenido una buena campaña en la Primera Nacional trasandina.

Captura Twitter.

Eso sí, el equipo de Grelak no superó al de Ezequiel Medrán en la fase regular. Aunque los dos están en los playoffs por el segundo ascenso. San Telmo se enfrentará en una llave ida y vuelta a San Martín de Tucumán, mientras que Gimnasia de Mendoza hará lo propio con Deportivo Madryn.

El recordado gol de Ezequiel Medrán a La Serena con la camiseta de Cobresal. (Captura TNT Sports).

Por ahora, en el partido del cuadro mendocino están todas las energías de Medrán, quien de todas formas se hizo un espacio en su agenda para hablar con Deportes Temuco. Y que podría continuar en Mendoza, pues apareció como candidato a tomar las riendas de Godoy Cruz. Lo bueno para el Pije es que el tiempo, como pocas veces, es un aliado en la búsqueda de entrenador.