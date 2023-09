La U y la UC jugaron un clásico universitario lleno de emociones, goles y lluvia. Fue por la 6° fecha del Torneo Proyección, la categoría Sub 21 del fútbol chileno. En un partido disputado en el Centro Deportivo Azul todo quedó zanjado con un empate apasionante.

Y el marcador lo dice todo: 4-4 fue el resultado final. De hecho en la primera parte, la acción terminó 3-2 a favor de Universidad de Chile. Mediante las redes sociales del club, los azules compartieron la información.

Enzo Fernández anotó un doblete mientras que el atacante Cristóbal Muñoz también marcó. En la segunda parte, el espigado ariete llegó a su segunda conquista y configuró el póquer de tantos del Romántico Viajero, dirigido técnicamente por Sebastián Miranda.

La U y la UC juegan un clásico universitario espectacular en el Torneo Proyección

La U se fue en ventaja al descanso, pero finalmente no pudo aguantar a la UC hasta el final en el clásico universitario que marcó la agenda del fútbol formativo en Chile. Este 6 de septiembre, también hubo enfrentamientos entre azules y cruzados en las categorías Sub 17, Sub 16 y Sub 15.

Para Universidad Católica, que no informó de este partido, pero sí tuvo prisa en contar de la victoria en los menores de 16 años, anotaron cuatro jugadores diferentes: Juan Francisco Rosell, Carlos Arancibia, Pablo Pinto y Nicolás L’Huillier. Los primeros tres tuvieron prácticas en el primer equipo de la Franja.

¿Con cuántos puntos quedaron la U y la UC tras el emocionante partido?

Con el punto, la UC quedó con cinco unidades al cabo de tres duelos disputados en la fase regular del Torneo Clausura. Y la U suma cuatro puntos en seis cotejos, a falta de dos partidos por disputar en la 6° jornada.