Igor Lichnovsky decidió pasar la Navidad de una forma muy generosa y poco consumista. El futbolista, recientemente campeón con el Club América, viajó a las afueras de Nairobi en Kenia. En el suburbio de Kibera y junto a la fundación Water is Life le llevó agua y fútbol a los niños más necesitados.

El zaguero viajó junto a su esposa Carolina y sus hijas Trinidad e Isabella a África; allí compartió en sus redes sociales lo que fueron los últimos días. Además de ayudar con la instalación de plantas de agua potable en el segundo mayor asentamiento de pobreza extrema en el continente, ayudó a levantar canchas de fútbol para los niños.

Desde hace largos meses que el futbolista está trabajando con dicha organización sin fines de lucro para mejorar la calidad de vida de la gente de África. Por esa razón trabaja con la misma comunidad desde un principio, para que el impacto de su ayuda sea más profundo.

“Feliz navidad Kibera, como familia y junto a Water is Life hemos decidido reparar este campo y levantar un mini estadio a esta comunidad para seguir sembrando sueños y esperanza a quienes creen que para ellos no existe esa posibilidad. Hace 6 meses llevamos juntos la necesidad más básica de vida que puede tener un ser humano: agua potable”, comenzó en sus redes sociales.

Lichnovsky agregó que “ahora podemos llevar vida acercando la posibilidad de desarrollarse en el deporte. No con el único fin de ser grandes profesionales, sino con el fin de formar grandes personas que puedan llegar a ser grandes deportistas e inspirar a una zona que está olvidada por sus gobernantes y responsables”.

Además, citó una emotiva frase que lo representa como persona. “Podría decir de mí, que existe un pequeño grupo de personas que descubren lo que TIENEN QUE HACER en esta vida; es un fuego, algo que las obsesiona, algo que si no hacen las lleva directo a la demencia. Y no sé si es suerte o no descubrirlo, pero YO SOY UNO DE ELLOS (Carroll Sherry)”, cerró.

Luego de convertirse en campeón de la Liga MX con el Club América, Igor Lichnovsky renovó su contrato automáticamente por medio año más. En los próximos días debe reportar nuevamente en la Ciudad de México, ya que el 13 de enero comienza el torneo de Clausura 2024.

Mira la Navidad de la familia Lichnovsky

