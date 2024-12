Hace algunos días, una inesperada noticia sorprendió al mundo del deporte luego de que se confirmó el quiebre entre Johnny Herrera y Steffi Scholtbach tras diez años de relación y un hijo en común.

La enferma respondió en redes sociales los detalles de quiebre en donde señaló que fue lo “mejor que les pudo pasar”. Ahora, en conversación con LUN, el ídolo de Universidad de Chile refirió a la relación con su ex pareja.

Johnny Herrera confirma quiebre sentimental

El ex arquero nacional comentó sobre la separación que fue un momento complicado. “Al principio fue difícil, nadie se quiere separar, pero siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Hay que rearmar la familia y la vida, pero no nos ha costado tanto. A Bruno (Su hijo) tampoco”.

“Me quedo con él tres días a la semana, a veces cuatro. Creo que ahora es incluso mejor, porque aprendí cosas nuevas. Nunca en mi vida había hecho un plato de fideos y tuve que aprender a cocinar un poquito”, explicó al medio.

Agregando que ahora pasa más tiempo de calidad con su hijo. “Estoy pendiente de 24/7, que vaya a la escuela de fútbol, que juegue ajedrez que se desarrolle lo mejor posible”.

“Me siento súper bien, cuando estoy con Bruno me dedico 100% a él y cuando no, me enfoco en mí, en hacer mucho deporte o compartir con los amigos. Ahora no le doy explicaciones a nadie, eso te deja tranquilo”, agregó.

Por su parte, Steffi también conversó con LUN señalando que tienen una buena relación. “No peleamos y creo que hasta nos llevamos mejor que antes. Como pareja no funcionó, pero Johnny es un súper buen papá. Adora a Bruno por sobre todas las cosas y él adora a su papá”.