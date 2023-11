Joaquín Montecinos tiene 27 años y aún no piensa en el retiro, pero comenzó a pavimentar su camino una vez que deje la alta competencia. El delantero nacional, hoy con mal pasar futbolístico en Querétaro, confirmó que abrirá dos emprendimientos en Villarrica durante 2024.

En conversación con Las Últimas Noticias, el atacante reveló que sus vacaciones en Villarrica también han involucrado trabajo. Entre abril y mayo del próximo año buscará inaugurar un complejo deportivo, que tendrá dos canchas de fútbol, tres de pádel, un muro para escalar y un centro de eventos.

A eso se suma también un minimarket orgánico y vegano. La idea es vender comida vegana, sin gluten e, idealmente, sin procesados. Cristián Montecinos, padre del jugador, será el encargado de ambos emprendimientos, para dejar a Joaquín jugando en el extranjero con tranquilidad.

“Estamos viendo el tema de los terrenos. Hay un montón de cosas por hacer junto a mi papá. Tengo muchas ideas y ganas de generar algo bueno para la comunidad. Voy a tener tres canchitas de pádel, dos de fútbol, una escaladora, que es algo innovador”, comentó.

Para Montecinos esto no es lo único. “Quiero partir con eso. Si hay crecimiento, seguiré haciendo cosas. Necesitamos tener de todo. También pretendo instalar un minimarket, un supermercado chiquitito de comida saludable. Son cositas nuevas, que hagan bien para la salud”, destacó el futbolista.

“Ahora mucha gente se quiere cuidar, mucho más que antes, la nutrición está cada día mejor. Quiero aportar con un granito de arena para que la gente pueda encontrar cosas saludables. Comer saludable y el deporte nos hace bien”, añadió el delantero de Querétaro.

Pero, ¿qué venderá en su minimarket? “Saludable quiere decir que sea lo más natural posible, ojalá comida orgánica. Tendré cosas sin gluten, veganas, para todos los gustos, pero lo importante es que no tengan conservantes. La comida orgánica nos hace muy bien, pero no la consumimos porque no hay”, detalló.

La idea es abrir los negocios durante el primer semestre del 2024. “Tenemos la apertura para el próximo año. Son hartos trámites, pero tenemos pensado abrir entre abril o mayo. Ambas cosas las vamos a inaugurar, más o menos, de forma simultánea”, comentó Montecinos.

Según el jugador, “tener un lugar así conlleva tener más permisos, pero cuando uno tiene el proyecto se avanza en los documentos. La idea es no tener las cosas a medias. Vamos a abrir con todo de una. En resumen, hay que hacer trámites y conseguir los productos que queremos tener”, cerró.

¿Cuántos partidos ha jugado Joaquín Montecinos en México?

Joaquín Montecinos ha jugado 54 partidos desde que llegó a México, con un total de 2524 minutos. Sin embargo, en Querétaro la situación se le ha complicado todavía más que en el Tijuana, ya que apenas disputó 9 encuentros. No ha anotado goles.

¿Te gustaría volver a ver a Joaquín Montecinos en el fútbol chileno? ¿Te gustaría volver a ver a Joaquín Montecinos en el fútbol chileno? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuántos años tiene Joaquín Montecinos?

Joaquín Montecinos tiene 27 años. Nació el 7 de diciembre de 1995 en Barranquilla y su debut deportivo lo tuvo en Unión Temuco. Suma 10 partidos con la Selección Chilena y ha anotado 19 goles a nivel de clubes. Su futuro en el fútbol azteca es incierto.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.