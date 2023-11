Montecinos revela que sus compañeros le piden que vuelva a la Roja y no descarta el fútbol chileno

No fue una buena temporada para Joaquín Montecinos en el Queretaro de México, donde su campaña lo ha hecho estar borrado del radar de la selección chilena.

Pese a todo, el jugador llegó al estadio Monumental para poder alentar a sus ex compañeros, quienes siempre le mandan mensajes para que se motive y vuelva al camarín.

Así al menos lo dio a entender en la previa del choque en el reducto de Colo Colo, donde contó ante los micrófonos de Redgol las sensaciones encontradas al ver los partidos de la Roja.

“Mucho cariño de mis compañeros, sorprendido por todos. Me dicen que tengo que volver, que tengo que ser parte, pero tengo que demostrar en mi equipo. En eso me tengo que enfocar para tener la oportunidad”, comentó.

Cambios en el futuro

Montecinos sabe que no va a continuar en el Queretaro, porque está a la espera de lo que pueda definir su equipo: “El pase es de Xolos y veremos qué poder hacer para ser feliz. El fútbol chileno es opción”, precisó.

Más allá de eso, hace unos días publicó un sentido mensaje en Instagram, donde se despidió de los hinchas de Queretaro, haciendo una tremenda autocrítica por su bajo desempeño.

“Muchas veces piensan que somos máquinas y no cometemos errores o que no no tenemos sensibilidad. El fútbol es un trabajo igual que todos, pero es público, pero tengo sentimientos”, comenzó explicando.

“No lo he pasado bien, la gente cree que estoy muerto de la risa. Tengo mucho por mejorar y por entregar, por lo mismo escribí esas palabras, soy transparente y la gente me conoce”, detalló.

