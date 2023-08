Jaime García y su futuro post Ñublense: No se ve en Colo Colo, U. de Chile ni Católica

Luego de la dramática eliminación que vivió con Ñublense en Copa Sudamericana, su técnico Jaime García dejó entrever que ha cumplido su ciclo tras cinco años.

Aunque en diálogo con RedGol aclaró que “si algún día creo que debo hacer otra cosa será porque no siento la conexión; si estoy incómodo lo diré, no tengo pelos en la lengua y no le debo nada a nadie”.

En ese sentido, Jaime García fue entrevistado por DSports, donde se le consultó por cuáles serán sus próximos pasos cuando deje Ñublense, dejando de manifiesto dónde le gustaría dirigir.

¿Dónde le gustaría dirigir a Jaime García?

“Existe un apego emocional hacia el club. En este momento debemos estabilizar en el campeonato, después ya se verá”, indica el estratega sobre su presente, aunque desliza que “me gustaría dirigir afuera“.

Así las cosas, la proyección de su carrera para Jaime García está en el exterior, descartando alguna chance de dirigir en Colo Colo, Universidad Católica o incluso Universidad de Chile, donde su nombre ha sonado.

¿Qué dijo Jaime García por su futuro?

En diálogo con RedGol, el DT afirmó que “el fútbol me indicará dónde tengo que ir, siento que estoy haciendo un camino con mi cuerpo técnico. No he ganado nada, esto lo ha marcado lo hecho con los jugadores, que cuando creen en ti es como un romance”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jaime García en Ñublense?

Jaime García renovó su contrato a comienzos de temporada y aseguró su continuidad en Ñublense por todo el año 2023. Es decir, en diciembre tendrá que sentarse a negociar o despedirse del club.