Las repercusiones luego de que FIFA decidió no otorgar la calificación a Chile de país sede para el Mundial 2030 siguen apareciendo, donde se buscan respuestas a la medida adoptada.

Michael Boys, periodista chileno y secretario ejecutivo de la Corporación Juntos 2030, sacó la voz por la organización que se había creado, donde se esperaba que la organización estuviera a cargo de Argentina, Paraguay, Uruguay, además de Chile.

Insólito

Luego de que Conmebol y FIFA comunicaron la nueva decisión para el Mundial 2030, que tendrá sede en España, Portugal y Marruecos, pero que contará con partidos homenajes en Sudamérica, donde no fue incluido Chile, Michael Boys explicó la situación.

Para sorpresa de muchos, aclaró que la candidatura nacional no fue excluida, ya que hubo un cambio en la estructura del torneo.

“No hay, en la comunicación de FIFA, ni en la presente ni en la anterior, no hay ningún tipo de desmedro o descredito hacia Chile, no hay ninguna mención. No es que Chile sea excluido del proceso, si no que se establece un formato donde los partidos conmemorativos se desarrollan en Argentina, Uruguay y Paraguay”, explicó.

Pasos a seguir

En ese sentido, asegura que existirá una nueva reunión donde participarán los países que estaban en la organización de Juntos, aunque será para adoptar lo que ya determinó la FIFA.

“Acusamos como consorcio recibo de la información que ha comunicado FIFA respecto al cambio del formato y en las reglas del juego, que establece un nuevo formato para la copa mundial, en tres continentes, y programando la celebración del centenario en tres países: Uruguay como sede y anfitrión y campeón del primer Mundial, Argentina como finalista y Paraguay como sede de la Conmebol”, detalló.

¿Dónde se jugará finalmente el Mundial del 2030?

La Copa del Mundo de la FIFA de 2030 se disputará España, Portugal y Marruecos, salvo los partidos inaugurales, ya que se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Estas tres selecciones sudamericanas están clasificadas de manera automática para el certamen.