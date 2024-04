Huachipato ha tenido una mala racha de lesiones justo antes del debut en la Copa Libertadores. Este miércoles 3 de abril, el actual campeón del fútbol se medirá ante Estudiantes de La Plata en el estadio CAP por la primera jornada del Grupo C del certamen de clubes más relevante de América.

Y Javier Sanguinetti tendrá un panorama más claro a pesar de los inconvenientes físicos. El último jugador caído que lamentó el DT argentino fue Claudio Sepúlveda, quien estaba pensado para ser titular en el duelo ante Universidad Católica. Pero sufrió un desgarro en el sóleo durante el calentamiento.

Eso provocó que el uruguayo Santiago Silva formara parte de la oncena estelar contra los Cruzados. También confirmó la mala suerte acerera, pues el Sepu venía de estar ausente casi un mes por una lesión en la rodilla. Por si eso fuera poco, habían perdido a la gran figura del equipo.

El venezolano Brayan Palmezano tuvo que ser operado en el codo del brazo derecho. “No pensé que me volvería a pasar después de lo de mi rodilla. Y aunque no entienda el porqué de todo esto, me volveré a recuperar para hacer lo que más amo”, posteó el talentoso enganche en su Instagram el 23 de marzo.

Huachipato debe afrontar dos lesiones para el estreno en la Copa Libertadores y curiosamente eso puede servirle de ayuda a Javier Sanguinetti. De hecho, el capitán del equipo ante la UC evidenció un aspecto considerable para esa afirmación.

“Se viene un mes súper complejo. Pero el grupo está trabajando súper bien y está preparado. Es muy complicado, pero tenemos un plantel bastante grande. Son casi 30 jugadores, al que le toque estará bien preparado”, manifestó Benjamín Gazzolo, defensor central inamovible en el Campeón del Sur.

Razón no le falta al exzaguero de Unión San Felipe. De hecho, hay refuerzos que con suerte tuvieron minutos en el Campeonato Nacional 2024: Jeisson Vargas suma apenas 31′. Y Mario Briceño computa 20′. Hubo otros, como Zacarías López, que todavía no se estrenan.

Aunque el exgolero de Deportes La Serena estuvo en el banco durante cinco de los seis partidos que lleva el Campeonato Nacional 2024. Pero hay dos casos todavía más llamativos: dos incorporaciones que ni siquiera han sido considerados en las citaciones.

Uno es el argentino-chileno Franco Vega, quien llegó cedido desde Vélez Sarsfield al Huachi. “Uno se pone a pensar en todos los torneos que tiene el club por delante y primero me pongo en mi cabeza afianzarme en el grupo“, expresó el mediocampista de 22 años respecto de ese objetivo que no ha podido cumplir. El otro que calza en esa descripción es Maicol León, quien arribó desde Palestino. La irrupción de Maximiliano Gutiérrez ha sido clave en las nulas opciones para él.

Sanguinetti anticipa el debut en la Copa Libertadores

Javier Sanguinetti de todas maneras ve mejorías en el equipo de Huachipato. “Pudimos empezar a contar con la mayoría de los jugadores que para nosotros son muy importantes. Me quedo con el progreso que hemos ido teniendo”, apuntó el Archu. Uno de los futbolistas que recuperó ante la Católica fue Felipe Loyola.

“Es otra competición, otro rival. A lo mejor no está bien en el torneo, pero no deja de ser un equipo con mucha jerarquía e historia. Será una gran prueba para ver dónde estamos parados”, aseguró el exayudante de Julio César Falcioni, con quien trabajó en Banfield de Argentina y en la UC. El duelo ante el Pincharrata está pactado para el miércoles 3 de abril a contar de las 19 horas, según el horario de Chile continental.

Así marcha Huachipato en la tabla del Campeonato Nacional 2024

Huachipato suma 8 puntos en seis fechas del Campeonato Nacional 2024 y así marcha en la tabla de posiciones.

