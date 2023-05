Fernando Felicevich está en el ojo del huracán: este martes 23 de mayo, el departamento de investigación de la radio Bío Bío publicó un reportaje que da cuenta de que el representante argentino manda en Deportes La Serena. Cómo no, un tema obligado en los programas de debate futbolero en Chile.

Uno de ellos, Al Aire Libre en Cooperativa, tuvo dos voces de pasado en el fútbol profesional: uno fue Marcelo Barticciotto, quien fue jugador y director técnico de Colo Colo. El otro, Rodrigo Goldberg, quien fue futbolista y gerente deportivo en la Universidad de Chile.

El conductor del espacio, Ernesto Contreras, introdujo de esta manera el tema: “Devela un secreto a voces uno siente, pero hay cerca de 1300 mensajes de WhatsApp que denotan la participación directa de Fernando Felicevich como controlador de Deportes La Serena. Algo que reportamos hace rato, pero siempre se negó”, dijo.

“Ellos actuaban de intermediarios, de asesores, pero esta investigación de la radio Bío Bío es que Felicevich dispone desde la hora del desayuno hasta el técnico que llega, quién se va, cómo se publica la despedida del Chupete Suazo. Es un hecho que sale a la luz y que deja claro que hay representantes controlando clubes chilenos, algo que no se puede realmente”, agregó el periodista.

Goldberg y la influencia de Felicevich en La Serena: “Es evidente, para qué nos seguimos haciendo los lesos”

Otro panelista de hoy fue Rodrigo Goldberg. “El 9 de enero entró en vigencia esa reglamentación. En todo ámbito, tributario por ejemplo, cada vez que sale una ley como ya viene anunciada hay staff de personas, abogados y contadores, que buscan cómo sacar ventaja. Y acá es lo mismo, se las van a arreglar para burlar esa ley”, explicó el Polaco sobre la reglamentación FIFA que impide a un agente ejercer como dueño de un club de fútbol profesional.

“Para qué nos vamos a seguir haciendo los lesos. Es evidente, más que evidente. No es sorpresa tampoco, pero bueno, si te dicen que no, okey”, agregó el otrora delantero de la U y del Maccabi Tel-Aviv de Israel. “Conozco gente que postuló a cargos de diferente tipo en Deportes La Serena y las entrevistas fueron en la oficina de Twenty Two, que hoy se llama de otra manera”, comentó Goldberg en alusión a Vibra Fútbol, el nombre más reciente que tiene la agencia de Fernando Felicevich.

El Polaco no se quedó con eso. “Háganlo, está bien, no tienen para qué negarlo. También me tocó en un par de reuniones, no me vendai la pescada. Ya lo sé, avancemos”, aseguró el ex gerente deportivo de Azul Azul, quien de todas maneras realzó el trabajo realizado por FF.

“Pregúntale a 100 jugadores si tuvieran que elegir quién los representa. 99 eligen a Felicevich. Si es que no los 100. Es lógico. El tipo como representante es extraordinario”, cerró el comentarista de radio Cooperativa y TNT Sports.





Barticciotto y el caso Felicevich: “¿Cómo se evita que un representante compre un club y lo ponga a nombre de otra persona?”

El otro comentarista del panel fue Marcelo Barticciotto, quien también participó del debate en torno a los mensajes de WhatsApp que confirman el gran poder de Fernando Felicevich en Deportes La Serena.

“No es ilegal. Está penado, sí, no se puede hacer. ¿Cómo uno evita que una persona siendo representante compre un club y lo ponga a nombre de otra? Eso no es ilegal, es factible que se haga”, contó el Barti en el micrófono de Al Aire Libre en Cooperativa.

El ex DT y jugador de Colo Colo no se quedó con eso. “Es mejor que se transparente que buscar resquicios para burlar la ley. No me sorprende, si se sabía. En otros países no está prohibido eso”, aseguró.

“Si yo compro un club y soy representante es lógico que lleve mis jugadores. Si el representante compra un club eso va a pasar”, cerró Marcelo Barticciotto. El tema ya dejó de ser un secreto a voces.