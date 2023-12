Ex esposa de Marcelo Ríos rompe silencio: "Me hizo sentir que mis 16 años con él, valían menos que su auto"

Hace un tiempo se supo del quiebre de la relación de Marcelo Ríos con Paula Pavic, quienes separaron sus caminos tras 16 años juntos, en una situación que ha generado polémica.

Todo, porque, la ahora ex esposa del número uno del mundo en el tenis, reveló fuertes momentos que vivió al lado del ex tenista, los que gatillaron esta drástica decisión.

Fue en el programa de Chilevisión, “Podemos hablar”, donde confesó que la relación llegó a su fin, luego de tensos momentos en la pareja.

“No es la persona con la que yo he estado todo este tiempo, siento que todo es tan frío, que es como un negocio, como cerrar un negocio”, comentó.

Fuertes acusaciones

Dentro de sus relatos, donde se vio en todo momento afectada, destacó que Marcelo Ríos le hizo un ofrecimiento para recomponer la relación, pero que era muy alejado a lo que ella quería.

“Lo que él ofreció incluía que yo no me quedara con los niños. Me hizo sentir que mis 16 años con él, valían menos que su auto. ‘Desaparece de la ecuación y ahí está lo que te corresponde'”, explicó.

Por lo mismo, también expuso situaciones que le llamaron mucho la atención de su comportamiento: “Voy saliendo y me dice ‘si tú vas, terminamos…. Si yo, económicamente pudiera hacerlo, me hubiera ido hace rato”, precisó.

No fue lo único, porque también se mostró molesta por las situaciones que pasaban en su hogar, que también fueron un quiebre.

“Si él decide que puede traer a quien quiera a su casa, no creo que sea justo que yo no pueda traer a quien yo quiera a mi casa”, finalizó.

