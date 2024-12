Actualmente Robbie Williams se encuentra promocionando su cinta autobiográfica “Better Man” la cual detalle la historia del icono británico de la música, sin embargo, además de componer, el artista tiene otra gran pasión: El futbol.

El cantante detrás de hits como “Feel”, “Rock DJ” y “Angel” es un apasionado por el deporte y es uno de los grandes hinchas del club Port Vale, el cual milita en las divisiones inferiores del fútbol inglés.

Esta conexión entre Robbie y el club se remonta a su infancia, ya que nació en Stoke-on-Trent, la ciudad natal del equipo.

La historia de Robbie Williams y Port Vale

En el pasado, Robbie manifestó su interés en adquirir Port Vale para ayudar al equipo económicamente.

Sin embargo, aunque no logró convertirse en propietario, su amor por el club lo llevó a tomar un rol significativo: en 2006, se convirtió en presidente honorario del Port Vale, un título simbólico que reconocía su apoyo incondicional y su contribución al equipo.

Robbie también invirtió en el club en varios momentos difíciles, demostrando su compromiso con la institución.

Además, utilizó su influencia para organizar eventos benéficos y recaudar fondos destinados a ayudar al equipo. Aunque no logró adquirir oficialmente el club, su rol como presidente honorario lo tuvo como la figura más reconocida del equipo.

Sin embargo, en febrero de este año todo cambió y el cantante se convirtió en el presidente del club de manera formal. En un evento que se llevó a cabo en el recién nombrado bar ‘Robbie’s’ en Vale Park, se anunció la incorporación del artista, quien se une a John Rudge como la única otra persona que actualmente ostenta el título.

“Poder volver a casa y aceptar algo como esto es otra de esas cosas extraordinarias que me siguen sucediendo y por las que estoy muy agradecido”, señaló Robbie en aquella oportunidad.

“Hubo muchos, muchos años en los que no estuve en Port Vale. Pero Port Vale siempre estuvo en mi corazón, estuvo y siempre estará. Sabes que tu equipo te elige. Uno no elige su equipo. Pero yo no vine por muchas razones, pero luego vine y conocí a Carol y todo cambió para mí”, puntualizó.

Actualmente el equipo va en el quinto puesto en la League Two, la cuarta liga inglesa de fútbol.