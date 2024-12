Chris Benoit fue una figura clave en la “Attitude Era” de la WWE en donde se convirtió en una celebridad dentro de los aficionados de la lucha libre, debido a su fuerte estilo técnico y físico. Sin embargo, su marca en la historia del deporte se aleja de su desempeño en el ring y abarca una terrible tragedia que azotó al mundo entero.

Benoit comenzó su carrera en 1985 en las promociones de lucha independientes de Canadá, pero rápidamente saltó a la fama internacional tras su paso por Japón, donde luchó en la New Japan Pro-Wrestling (NJPW). En 1994, firmó con la World Championship Wrestling (WCW), donde se destacó, para luego saltar a Extreme Championship Wrestling como parte del grupo “Four Horsemen” y ganó varios campeonatos, incluyendo el Campeonato Mundial de Peso Pesado.

En 2000, Benoit se trasladó a la World Wrestling Federation (WWF, ahora WWE), donde alcanzó el pináculo de su carrera. En 2004, ganó el Royal Rumble y, finalmente, el Campeonato Mundial Peso Pesado en WrestleMania 20, donde derrotó a Triple H y Shawn Michaels

El trágico final de su carrera

La carrera de Benoit terminó de manera trágica en junio de 2007, cuando la WWE, empleadora de Benoit, solicitó un “chequeo de bienestar” después de que Benoit faltara a los eventos del fin de semana sin previo aviso, lo que generó preocupaciones.

Al llegar a su hogar se descubrió el cuerpo del luchador junto a su esposa, Nancy, y su hijo, Daniel de 7 años, en su casa en Georgia. Las circunstancias de su muerte llevaron a una serie de especulaciones y revelaciones.

Tras la investigación, las autoridades no buscaron más sospechosos. Se determinó que Benoit cometió el crimen durante un periodo de tres días. Su esposa estaba atada antes del asesinato y su hijo fue drogado con Xanax.

Después del suicidio doble, el neurocientífico y exluchador profesional Christopher Nowinski contactó a Michael Benoit, el padre de Chris, sugiriendo que los años de trauma en el cerebro de su hijo podrían haber influido en sus acciones.

Se realizaron pruebas al cerebro de Benoit por Julian Bailes, jefe de neurocirugía en la Universidad de West Virginia, y los resultados mostraron que “el cerebro de Benoit estaba tan severamente dañado que se parecía al cerebro de un paciente de Alzheimer de 85 años”.

Se informó que Benoit tenía una forma avanzada de demencia, similar a la de varios jugadores retirados de la NFL que, después de múltiples conmociones cerebrales, cayeron en depresión y se hicieron daño a sí mismos o a otros.

Una vez que los detalles de las acciones de Benoit se hicieron públicos, la WWE tomó la decisión de eliminar casi todas las menciones de Chris Benoit de su sitio web, futuras transmisiones y todas sus publicaciones.

Benoit en la pantalla

El caso Benoit fue un evento impactante que generó cobertura mediática en todo el mundo. A partir de este trágico suceso, la historia de Benoit ha sido objeto de varios documentales, películas y programas de televisión, debido a la magnitud de lo ocurrido y el misterio que envolvió sus últimos días.

“Dark Side of the Ring” (2019): Uno de los documentales más notorios que exploró la vida y la muerte de Chris Benoit fue el episodio de la serie de Vice, Dark Side of the Ring, que se emitió en 2019. El episodio tituló “The Chris Benoit Story” y fue muy polémico, ya que exploró tanto la carrera de Benoit como los eventos que llevaron a la tragedia.

“The Last Ride” (2020): Es una serie documental de la WWE centrada en la vida de The Undertaker. En uno de sus episodios, se aborda indirectamente la tragedia de Benoit, puesto que The Undertaker tuvo una relación cercana con él. La serie tocó el tema de los efectos de las conmociones cerebrales y cómo la lucha libre cambió después de la tragedia de Benoit.

Película “Crossface“: Ha habido múltiples intentos de llevar la historia de Benoit a la pantalla grande. En 2013, se anunció que se estaba trabajando en una película biográfica titulada Crla película fue descartada luego de que la familia del luchador leyó el guión.

