Película biográfica sobre Robbie Williams ya tiene a su director

"Better Man" se llamará la película biográfica que explorará la vida y carrera del cantante inglés y ex integrante de Take That Robbie Williams. Es por eso que ahora se acaba de anunciar a quien será el responsable de dirigir la entrega.

La producción será comandada por director de "The Greatest Showman", Michael Gracey, y se enfocará en los altos y bajos de estrafalario intérprete, quien no sólo es conocido por su desempeño vocal, sino que también por sus antecedentes de haber sufrido problemas de depresión y abuso de sustancias durante su carrera.

Gracey aseguró a Deadline que la historia de Williams es como una "narrativa de superhéroe" y tildó al cantante de ser un "hombre común que soñó en grande y siguió esos sueños y lo llevaron a un lugar increíble. Por eso, la suya es una historia increíblemente identificable. No es el mejor cantante o bailarín y, sin embargo, logró vender 80 millones de discos en todo el mundo".

"Todas las canciones de Robbie se volverán a tocar, por la emoción del momento. Si en su vida se encuentra en las profundidades de la desesperación, no va a cantar una canción como un espectáculo extravagante de cabaret: va a estar roto, a capella, despojado, porque ahí es donde está emocionalmente. En momentos de pura alegría, conseguirás cantar canciones en este torbellino de histeria", lanzó el director.

Por otro lado, "en cuanto a cómo representamos a Robbie en la película, esa parte es de alto secreto. Quiero hacer esto de una manera realmente original", finalizó.