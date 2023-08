Jorge Vergara Núñez, ex dirigente de Colo Colo, falleció este 3 de agosto. Redgol se comunicó el 22 de julio pasado con quien fuera el responsable de traer grandes figuras al Cacique en la década de los 80 y 90, conversación que revelamos íntegramente tras su muerte.

-¿Qué le parece este Colo Colo versión 2023?

Colo Colo es producto de una mala decisión, ahora se paga la consecuencia de lo de la quiebra del 2002. Dejó de formar jugadores. Ese es el problema de Colo Colo y de todos los clubes.

–¿Cómo mira el tema de los representantes actualmente?

Cuando se presentaba alguien con un representante yo me manifestaba y decía que no parecía nomás, así de simple. El principal problema ahora es que hay mucho vicio con ellos y los clubes.

–¿Qué le falta a los dirigentes?

Hay que actuar con decisión. Veo poca decisión en los dirigentes chilenos, quieren la vía fácil, ganársela fácil. Si es así, no vamos a encontrar nada.

-Usted como dirigente, ¿Jadue fue lo peor del fútbol chileno?

Sin duda. Tiene muchos amigos que perduran desde ese tiempo, están medios camuflados, pero uno los conoce.

-¿Volvería a Colo Colo si le piden una mano?

Hoy el fútbol es caso cerrado para mí, pertenezco a otra moralidad con respecto al fútbol y la gente de esta época.

-¿Felicevich no hubiese tenido ninguna opción con usted como dirigente?

Felicevich llega (a Colo Colo) cuando le abre la puerta Claudio Borghi, con nosotros no había tema de los representantes.

-¿Cómo era la gestión en su época?

Básicamente la necesidad tiene cara de hereje, buscábamos la plata donde no la había. Por lo general creo que nos fue bien.

-¿Qué es lo que no le gusta de la actualidad del club?

Me considero fuera del diario vivir de este nuevo fútbol. Se echó a perder la cantera preciosa que tenía Colo Colo, exclusivamente por economizar plata y se están pagando las consecuencias hoy.

-¿Qué opina de los dirigentes de Colo Colo?

Ellos van tras el objetivo del dinero, nosotros no estábamos por ese camino. Las cosas tenían otro gusto, otro sabor. Ahora el sistema es terrible.

-Luego de la muerte de José Sulantay, se habló que no llegó a Colo Colo porque a los dirigentes no les gustaba su forma de vestir, ¿es así eso?

Una mentira grande, no fue por la forma de vestir, pues aunque el mono se vista de seda, de mono se queda. Tampoco es efectivo que haya sido por los jugadores. Tengo harto respeto por Sulantay, pero nunca estuvo ni siquiera cerca de los nombrados. Es un mito como tantos otros. Recuerdo que siempre tuvimos dos o tres nombres en carpeta, pero nunca apareció Sulantay.

-¿Y Nelson Acosta?

Sí, Nelson Acosta que formó parte de una terna, pero no quedó, quizás por su forma de ser nomás. Siempre manejábamos carpetas con varios nombres, pero era difícil traer un técnico chileno. Tuvimos dos campeones del mundo en nuestras filas.

-¿Marcelo Bielsa estuvo cerca de llegar?

Efectivamente. Bielsa estuvo cerca de llegar a Colo Colo. Comí en México con él, pero no pudimos zafar del contrato que tenía en Guadalajara (al Atlas lo dirigió entre 1993 y 1995). Marcelo quería venir. A Bielsa lo conocí en Rosario, cuando admiraba a Mirko Jozic. Andábamos detrás de Bielsa o en su defecto Mirko Jozic.