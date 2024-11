Marcelo Barticciotto, exjugador de Colo Colo y actual comentarista deportivo, sufrió una violenta encerrona durante la madrugada de este viernes 29 de noviembre. El campeón de América y la actriz Antonella Ríos fueron amenazados con armas de fuego.

El hecho se produjo en Ñuñoa, en la intersección de las calles General Gorostiaga y Pucurá. Fue ahí donde cinco desconocidos se bajaron de una camioneta e intimidaron a Barticciotto y Ríos, quienes fueron obligados a bajarse de su vehículo y quedaron en la calle.

Más tarde, Antonella Ríos dio su relato del momento en Buenos Días a Todos. “Pensé que me iban a disparar o pegar, porque no podía abrir la puerta. Me puse muy nerviosa. Me asusté mucho. Pensé en mis hijos, en mi vida, en nosotros (con Marcelo), que no nos pasara nada“, dijo.

“Llega un momento en que uno piensa que es una broma. Pasa todo tan rápido que no alcanzas a captarlo bien, quedas en shock“, mencionó la actriz, quien contó el crudo momento en que ambos fueron amenazados con pistolas.

Dramático relato de la encerrona a Marcelo Bartticciotto

“Nos apuntaron. A Marcelo lo apuntaron (en la frente), a mí me pegaron con la cacha de la pistola para que soltara mis cosas, porque yo las agarré y dije ‘¡No!’. Es típico que dicen que uno tiene que ceder, porque es tu vida o son tus cosas, pero hay un segundo en que uno dice, ‘no, pero esto no es justo'”, relató.

“Finalmente, se llevaron las cosas, quedamos ahí, los vecinos escucharon porque hubo un frenazo, salió gente y nos ayudó. Quiero agradecerle a la gente que está a disposición en estas situaciones complicadas donde uno queda muy desorientado”, concluyó Antonella Ríos.