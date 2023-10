Viajó junto a la Marea Roja hasta Maturín, donde la selección chilena fue derrotada por 3-0 ante Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, pero no pudo ver un minuto del partido.

Mario Moreno, conocido como el Chapulín, fue detenido por la policía de eses país, sin tener la oportunidad de ver el encuentro en el estadio Monumental de la ciudad.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, el seguidor de la selección se defiende de la situación, dando a conocer que está castigado para entrar a los partidos de Colo Colo.

Una situación que no le afectó, por ejemplo, en Montevideo, cuando la Roja perdió ante los dueños de casa en el Centenario, pero que ahora fue detenido, según sus palabras, por orden de la selección chilena.

Chapulín no lo tenía fríamente calculado

Sabiendo de que en Uruguay no tuvo problemas para ingresar a ver a la Roja, el fanático de la selección agarró maletas y se fue a Venezuela para ver el duelo por las eliminatorias.

Pero de un momento la felicidad cambió a una pesadilla, ya que las autoridades policiales lo fueron a detener y no le permitieron acercarse al estadio para el partido.

“Estaba solo, era el único hincha. Afuera de hotel había de utilería de la Roja y un par de dirigentes. En ese momento, se acercan cuatro policías solicitándome documentos y proceden a detenerme”, explicó.

“Andaban con una foto mía y yo no entendía por qué me detenían. Me llevaron en moto a un cuartel de la DIP (Dirección de Investigaciones Penales), ubicada en el barrio Libertador de Maturín, donde me quitaron el celular y me tuvieron retenido por nueve horas, incomunicado y sin poder ver el partido de Chile contra Venezuela”, detalló.

Prohibición de ingresar por Colo Colo

Moreno explica que el derecho de admisión aplicado por Colo Colo ahora salta a la selección chilena, en algo que le puede complicar en los próximos partidos, teniendo en cuenta que sigue a la Roja a todos lados.

“El jefe de la policía, que me atendió y trató muy amablemente, me respondió que la Federación de Fútbol de Chile había emanado la información de que yo tenía una prohibición de ingreso a los estadios por parte de la Conmebol, solicitando mi detención”, enfatizó.

“Yo les explicaba a los policías venezolanos que estoy castigado en Chile por Colo Colo y que si me negaban el acceso al estadio me privaban de mi libertad, pero ellos me decían que acataban órdenes superiores”, explicó Moreno.

En ese sentido, el Chapulín asegura que va a ver qué cartas puede tomar sobre este tema, por lo que solicitó que quedara todo por escrito.

“El jefe de policía me dijo que la seguridad de la Selección Chilena le entregó mi foto y le dijo que tenía prohibido el acceso al estadio por la Conmebol, lo cual es falso”, por lo mismo “me pidieron los antecedentes y sería todo. Le pedí al jefe de policía una constancia de las razones por las que me detuvieron”, finalizó.

¿Qué pasó con el Chapulín y por qué está castigado?

Mario Moreno, el hincha chileno más conocido como el Chapulín, recibió un castigo de siete años sin poder entrar a los estadios nacionales. El pasado 24 de abril de 2023 participó de un funeral que en su camino ingresó al estadio Monumental, específicamente al sector Arica, para despedir un barrista de Colo Colo.

Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.