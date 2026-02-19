Fiebre de Baile tuvo una exitosa primera temporada en lo que fue su esperado regreso a la televisión donde Skarleth Labra se coronó como la gran ganadora. Por lo mismo, el espacio de CHV anunció a sus nuevos participantes donde aparece el nombre de un exfutbolista.
La primera edición del estelar de baile tuvo entre sus filas a reconocidas figuras de las canchas como Jorge Kike Acuña y Esteban Paredes, mientras que la segunda entrega contará con la participación de Nicolás Solabarrieta.
El exfutbolista, que militó en clubes como Palestino, Deportes Recoleta, Lautaro de Buin en Chile, Tacuarembó de la liga uruguaya y Seravezza Pozzi Calcio de la Serie D de Italia, también ha sumado participaciones en televisión donde fue parte del reality de Canal 13 “Tierra Brava”.
Todos los confirmados de Fiebre de Baile 2
Además del exfutbolista, el espacio de CHV confirmó a Felipe Izquierdo, reconocido actor, comediante y comunicador de 61 años, intérprete detrás de icónicos personajes como “Elvira” y “Corazones Service”, y Antonella Henríquez, trapecista, acróbata e hija de Christian Henríquez, más conocido como “Ruperto”, quien inició su carrera artística ligada al circo a los ocho años.
Los participantes de FDB 2
- Valentina Roth
- Betsy Camino
- Fran Maira
- Botota Fox
- Junior Playboy
- Mariela Sotomayor
- Diego Venegas
- Dani Castro
- Gonzalo Valenzuela
- Karen Paola
- José Antonio Raffo
- Diego Pizarro
- Nicolás Solabarrieta
- Felipe Izquierdo
- Antonella Henríquez
¿Cuándo vuelve Fiebre de Baile?
El programa que conduce Diana Bolocco regresará a la pantalla el próximo 2 de marzo en horario estelar y contará nuevamente con un jurado compuesto por la presentadora Raquel Argandoña, el actor Vasco Moulian, la experta en danza Edymar Acevedo, y los bailarines Power Peralta, a quienes se sumará Francisca García-Huidobro.