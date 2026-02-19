Fiebre de Baile tuvo una exitosa primera temporada en lo que fue su esperado regreso a la televisión donde Skarleth Labra se coronó como la gran ganadora. Por lo mismo, el espacio de CHV anunció a sus nuevos participantes donde aparece el nombre de un exfutbolista.

La primera edición del estelar de baile tuvo entre sus filas a reconocidas figuras de las canchas como Jorge Kike Acuña y Esteban Paredes, mientras que la segunda entrega contará con la participación de Nicolás Solabarrieta.

El exfutbolista, que militó en clubes como Palestino, Deportes Recoleta, Lautaro de Buin en Chile, Tacuarembó de la liga uruguaya y Seravezza Pozzi Calcio de la Serie D de Italia, también ha sumado participaciones en televisión donde fue parte del reality de Canal 13 “Tierra Brava”.

Todos los confirmados de Fiebre de Baile 2

Además del exfutbolista, el espacio de CHV confirmó a Felipe Izquierdo, reconocido actor, comediante y comunicador de 61 años, intérprete detrás de icónicos personajes como “Elvira” y “Corazones Service”, y Antonella Henríquez, trapecista, acróbata e hija de Christian Henríquez, más conocido como “Ruperto”, quien inició su carrera artística ligada al circo a los ocho años.

Los participantes de FDB 2

Valentina Roth

Betsy Camino

Fran Maira

Botota Fox

Junior Playboy

Mariela Sotomayor

Diego Venegas

Dani Castro

Gonzalo Valenzuela

Karen Paola

José Antonio Raffo

Diego Pizarro

Nicolás Solabarrieta

Felipe Izquierdo

Antonella Henríquez

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve Fiebre de Baile?

El programa que conduce Diana Bolocco regresará a la pantalla el próximo 2 de marzo en horario estelar y contará nuevamente con un jurado compuesto por la presentadora Raquel Argandoña, el actor Vasco Moulian, la experta en danza Edymar Acevedo, y los bailarines Power Peralta, a quienes se sumará Francisca García-Huidobro.