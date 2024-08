Campitos sabe que un club de la élite chilena lo busca por una grave lesión. ¡Y no escondió sus ganas de retornar a la máxima categoría!

Cristóbal Campos bajó dos categorías después de salir de la primera división. Tras rescindir su contrato con Universidad de Chile, el portero fichó en San Antonio Unido. Y este sábado 24 de agosto anotó su primer gol con la camiseta lila.

Por supuesto que fue de penal. Y eso que Campitos no tenía presupuestado comenzar como titular. El arco iba a ser custodiado por Sebastián Parraguez. Pero una lesión de última hora truncó la chance para el ex golero de Magallanes. “Son instancias difíciles. El equipo se entregó por completo hoy. Me voy satisfecho”, aseguró el meta nacido en Lonquén.

“Fue un largo viaje. La gente logró viajar desde Santiago, Cartagena, en bus. El sacrificio de cada persona que está incluida dentro del club. Feliz por el premio, pero con un poco de amargura por el resultado. Veníamos a buscar los tres puntos”, añadió Campos, quien fue distinguido por la transmisión de La Liga 2D. El partido terminó igualado 1-1 frente a Provincial Osorno en el sur.

Agregó que “a mi compañero (Parraguez) le tocó estar en un partido difícil después de mucho tiempo sin jugar. Así es el fútbol, suceden cosas. Me tocó jugar y hay que responder y estar preparado para poder aportar“. Vaya si estaba preparado el arquero surgido en el Bulla. Aunque no pudo evitar el gol de Sebastián Namoncura para la paridad definitiva.

El duelo terminó con mucha polémica sobre el final: en los Toros fue expulsado el delantero argentino Leonardo Ramos, mientras que el SAU quedó con nueve futbolistas en el césped sintético del estadio Rubén Marcos Peralta. Tanto Matías Osorio como el veterano Roberto Cereceda vieron la tarjeta roja.

Cristóbal Campos se abre al retorno a primera división: ¡habla del interés de O’Higgins!

Cristóbal Campos sabe que su nombre genera atracción en la primera división del fútbol chileno. Que pese al tiempo desperdiciado, su potencial todavía lo puede hacer alcanzar desafíos trascendentes. De hecho, en las últimas horas surgió la información de un interés de O’Higgins de Rancagua.

El Capo de Provincia, que derrotó a Deportes Iquique como visitante en la fecha 21 del Campeonato Nacional 2024, sufrió por una lesión de su golero. El argentino-chileno Nicolás Peranic deberá pasar por el quirófano a raíz de una fractura por avulsión en el dedo anular.

“Esa información la maneja mi representante. Me centro en el partido y el viaje. Venir a aportar. Veremos qué sucede más adelante. Estoy disponible para jugar donde sea. Uno de mis objetivos es jugar en primera de nuevo para recuperar nivel y algo de terreno perdido”, expuso Campos, quien ya había sido vinculado con Unión La Calera.

Y cerró con una declaración de principios respecto a disponibilidad. “Más que nada para aportar al club que me necesite y realizar mi trabajo al 100 por ciento”, lanzó el meta que el 27 de agosto cumplirá 25 años. ¿Llegará el cuarto de siglo con una buena noticia? El tiempo dirá. Pero no es mucho…

