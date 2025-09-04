Novedades en el caso de los excadetes de Cobreloa que fueron acusados de violación grupal en 2021. Seis de ellos salieron de prisión preventiva este miércoles 3 de septiembre, quedando con arraigo nacional, arresto domiciliario y prohibición de acercarse a la víctima.

Cabe recordar que nueve exfutbolistas del Zorro fueron detenidos en mayo del año pasado, después de que la causa reabriera, y quedaron en prisión preventiva. A más de un año de esto, tres de ellos ya habían salido de la cárcel y cumplían arresto domiciliario total o firma quincenal.

Ahora, por determinación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ratificó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Calama, los últimos seis que cumplían prisión preventiva fueron liberados.

Medios regionales atribuyen el cambio de medidas cautelares para estos seis imputados a un “error procesal del fiscal Eduardo Peña“. Se constató que el fiscal no había entregado todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a la defensa, lo que atrasó aún más la tramitación de la causa y derivó en la petición de los acusados a revocar la prisión preventiva, lo que terminó sucediendo este miércoles 3.

Según informa el sitio Calama Noticias, “el tribunal de alzada consideró que el error cometido por parte del Ministerio Público constituyó ‘una falta de diligencia’ que causó retardo en la tramitación de la causa“.

“El excesivo plazo de investigación por parte del Ministerio Público, que ha mantenido privados de libertad a los imputados por más de un año, y un error computacional que habría retrasado la incorporación de una prueba a la carpeta investigativa llevaron a las defensas a solicitar el cambio de cautelares por considerar el excesivo tiempo de prisión preventiva como una medida desproporcionada“, agregan.

