Braian Martínez tenía prácticamente todo abrochado para ser refuerzo de Colo Colo, pero terminó en Everton de Viña del Mar. Este 30 de enero, el Chaco fue presentado oficialmente en la escuadra Oro y Cielo. Estuvo acompañado de otro refuerzo: el uruguayo Kevin Méndez.

Y también por el gerente deportivo de los Ruleteros, Gustavo Dalsasso, quien sabía perfectamente que habría consultas relativas al Cacique. “Acá se cierra la telenovela”, apuntó el otrora golero evertoniano. Le adelantó al atacante argentino de 24 años que tendría que explicar su frustrado arribo al Monumental.

Sobre todo después de que el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, dio la negociación por confirmada. “Los medios estaban impacientes, algunos incrédulos por tu llegada. Se ha filtrado eso y el tema de Colo Colo también. Sé que elegiste, que decidiste por Everton. Te agradecemos”, le manifestó Dalsasso al flamente “29” del elenco viñamarino.

Braian Martínez también dio las gracias. “Me encontré con un grupo muy sano, es una familia. Estoy contento de poder estar acá. Fue una semana difícil, ahora debo prepararme para un partido que viene. Estoy feliz acá en un club que me abrió la puerta y me recibió de la mejor manera”, aseguró el trasandino.

“Salió a hablar el presidente y dijo que ya estaba. Fue un tema de clubes, al final terminé decidiendo venir para acá. Estoy acá, contento y tengo que pensar en Everton”, manifestó Martínez, quien también tuvo una experiencia a préstamo en Aldosivi.

Braian Martínez: “Cualquier jugador quiere ir a Colo Colo, pero Everton se movió rápido”

Braian Martínez prosiguió con su explicación, que fue requerida en varias ocasiones. “Sabemos lo grande que es Colo Colo, cualquier jugador quiere ir ahí. Estaba la intención, pero Everton se movió rápido”, aseguró el Chaco, quien desclasificó más detalles de la negociación.

“Me hizo sentir el interés, me llamaron. Fue eso, sentí el acompañamiento y que querían contar conmigo. La negociación se cerró en menos de dos horas”, soltó el ex pupilo de Carlos Tevez en el Rey de Copas. Hubo otro punto respecto de su contratación que fue motivo de consulta.

La opción de compra que aseguró el cuadro Oro y Cielo, tasada en 2,5 millones de dólares a cambio del 80 por ciento de los derechos económicos. “En todos los clubes son distintos los fichajes. Los clubes arreglan los porcentajes, yo vengo acá como a cualquier club”, dijo Martínez.

“Voy a dar siempre lo mejor, estoy acá. Tenemos muchas expectativas en este año, que puede ser bueno. Decidí venir porque me hicieron sentir desde el principio que vamos a tener el apoyo de todos”, aseguró también la nueva alternativa en ataque que dispone Francisco Meneghini.

Por cierto, ya vio a sus nuevos compañeros. Presenció el partido amistoso que los Ruleteros perdieron ante el Cacique. “Vi un equipo que intenta jugar y juega muy bien al fútbol. La dinámica sabemos que es distinta. Allá se corre más y se presiona más. Me tengo que adaptar rápido acá y poder entrar al grupo”, sentenció el Chaco Martínez.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!