Boca Juniors sumó su segunda victoria consecutiva este domingo tras derrotar por 2-1 a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 de la Liga de Argentina, gracias a las anotaciones de Exequiel Zeballos (49’) y Miguel Merentiel (90+7’) para el xeneize y el descuento de Edwuin Cetré (59’).

Carlos Palacios vio nuevamente acción desde el primer minuto ante el elenco ‘Pincharrata’y tras una magra actuación sería reemplazado por el español, Ander Herrera, cuando el reloj marcaba los 68 minutos de partido y el marcador estaba igualado a un gol.

Y a pesar del triunfo, no todo fue alegría para el cuadro bonaerense y mucho menos para Palacios, debido a que el nacional fue duramente criticado por la prensa trasandina tras su actuación de este domingo.

Palacios se llena de críticas a pesar del triunfo de Boca Jrs:

Uno de los medios que más duro fue contra Carlos Palacios fue TyC Sports, quienes evaluaron al chileno en el uno a uno con nota 4 de 10 posibles y sentenciaron: “La mejor síntesis es decir que no aportó nada” comenzaron señalando, para posteriormente agregar: “Se espera mucho más del chileno en la construcción del juego y en su aporte ofensivo, pero no, sigue sin hacer pie. A esta altura, resulta difícil justificar su titularidad”.

Misma nota le puso la página partidaria, PlanetaBJ, quienes evaluaron con nota 4 a Palacios y señalaron: “Otro chato partido del volante chileno. No logró desequilibrar. Pesó poco en ofensiva y gravitó casi nada”.

Un punto más le aportó Bolavip Argentina al chileno, quienes tras darle nota 5 sentenciaron nuevamente el presente de “La Joya”: “Inconexo, a destiempo y lejos de la zona de influencia. Con esas 3 características se explica el partido que jugó el chileno, que debería ser el encargado de generar juego en Boca, pero cada vez pierde más terreno en la consideración del DT y por eso lo reemplazó por Ander Herrera” sentenció.

El próximo desafío de Carlos Palacios

Tras este encuentro ante Estudiantes, Boca vuelve a ver acción el próximo domingo 9 de noviembre cuando reciba a River Plate en una nueva edición del Superclásico de Argentina. El encuentro a jugarse a las 16:30 horas tiene lugar La Bombonera y corresponde a la fecha 15 de la liga trasandina.

