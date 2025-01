Un nuevo año finalmente arribó y las celebridades de todo el mundo compartieron con sus seguidores como recibieron este 2025 que acaba de comenzar. Los cracks del fútbol no son la excepción y a través de las redes sociales revelaron como pasaron el cambio de ciclo.

En un año que tendrá grandes desafíos para los seleccionados nacionales que buscan un cupo en el próximo mundial de México/Estados Unidos/Canadá 2026​ y levantar en la tabla de posiciones, los jugadores compartieron sus mejores deseos para este 2025.

Jugadores nacionales celebran el Año Nuevo

A través de sus redes sociales, los deportistas despidieron el 2024 con sus series queridos, compartiendo románticos momentos como también profundas reflexiones.

Arturo Vidal publicó registro de su celebración junto a su pareja Sonia Isaza. “Vamos por un 2025 lleno de bendiciones. Gracias 2024 por todas las alegrías y cosas maravillosas que hemos vivido, te amo mamacita @niaisazaoficial”.

El jugador del Udinese, Alexis Sánchez, compartió una sentida reflexión. “De casualidad fui a cenar y me encontré con este señor y su familia celebrando su cumpleaños número 100. ‘Recuerda que el tiempo es limitado’. Este 2025 entiende, que algún día no vamos a estar más en este mundo, por eso no estés triste.

“No te enfades por mucho tiempo, trata de ser tu más feliz, es difícil, pero inténtalo cada día, porque la vida, familia, amigos, amores, etc., todo pasa y seguirá pasando …. Disfruta tú con las personas que amas en ese momento. Porque una sonrisa, un gracias, ayuda… disfruta y cuida al prójimo”.

Carlitos Palacios, el nuevo jugador de Boca Juniors, también compartió en sus redes su celebración.

Mauricio Isla por su parte compartió imágenes de su celebración junto a sus series queridos al igual que Darío Osorio y Eduardo Vargas quienes compartieron un registro junto a sus parejas.

Joaquín Montecinos compartió una reflexión respecto a como fue este año para él. “Gracias por todo, 2024. Empezaste con muchos desafíos complicados, pero siempre mantuve una mentalidad positiva, confiando en que todo pasaba por algo y que cosas lindas estaban por venir”.

Agradezco a todos los que han sido parte de este camino; ha sido un año lleno de aprendizajes que, sin duda, me harán mejor persona y profesional. Este año termina de manera espectacular, cada día más fuerte futbolísticamente y lleno de amor”.

