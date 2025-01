¿Qué deparará este 2025 para la Selección Chilena? Los hinchas de la Roja pretenden que este Año Nuevo traiga felicidad y alegría también en el ámbito futbolístico. Sobre todo, hablando de Eliminatorias Sudamericanas.

En ese ámbito, 2024 estuvo flaqueando para los chilenos. Sucesivos partidos sin conocer una victoria tuvieron a Ricardo Gareca al borde del abismo con la Selección y en el último momento se salvó.

Esta cuerda floja pretende convertirse en un puente sólido en 2025. El Tigre Gareca tendrá la posibilidad de dar un paso importante con la Roja en la próxima fecha doble de marzo, cuando enfrente a Paraguay y Ecuador.

Le preguntan por Perú: Ricardo Gareca habla sobre su pasado incaico

En entrevista con Franco Lostaunau en el programa Bajo Presión, Ricardo Garece se refirió a sus tiempos en la Selección de Perú, hablando sobre si volvería a dirigir a los incaicos.

“Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú, porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y conozco”, confesó el Tigre.

“Me tocó la etapa de dirigir a la U, un año y medio, y me tocó siete años y medio con a selección. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú. En las dos etapas pasé buenas y malas, pero me han tratado muy bien en todo momento”, dijo en el programa que se transmite en YouTube.

Ricardo Gareca se saborea con la opción de Perú | Photosport

Claro que aseguró que no dejará Chile por nada del mundo en el futuro cercano. “Siempre es una posibilidad en un futuro, lo que pasa es que hoy en día estoy concentrado en el presente. Entonces no me hago proyecto de futuro a esta altura de mi vida”, cerró.

¿Cómo le ha ido a Ricardo Gareca en la Selección Chilena?

Ricardo Gareca recién pudo sumar sus primeros tres puntos en partidos oficiales por la Roja con el triunfo por 4-2 ante Venezuela. Antes, sólo sumó empates y derrotas.

