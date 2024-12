La selección chilena logró salvarse del abismo y sigue con vida en las Eliminatorias Sudamericanas. Ricardo Gareca respira un poco más tranquilo tras sumar sus primeros puntos al mando de la Roja gracias a varios cambios que se vio obligado a hacer.

Uno de ellos y quizás el más importante de todos fue el regreso de Arturo Vidal. El King había estado al margen de su proceso con polémicas declaraciones detrás, pero ante la urgencia de mantener con opciones al Equipo de Todos rumbo al Mundial de 2026, el Tigre lo llamó.

Los resultados fueron inmediatos. Titular y capitán en las últimas dos jornadas, el volante lideró a un plantel que estuvo perdido durante todo el 2024. Es por ello que a la hora de los balances, el DT no dudó en reconocer que se equivocó en no convocar antes al bicampeón de América.

Ricardo Gareca explica cómo hizo las paces con Arturo Vidal

Arturo Vidal se sumó a la selección chilena de Ricardo Gareca luego de haber criticado con fuerza el proceso. El Tigre y el King tuvieron una conversación de la que no quisieron dar detalles en noviembre, aunque ahora por fin sale a la luz cómo se gestó todo.

En conversación con el canal de YouTube Bajo Presión, el DT explicó por qué decidió convocarlo después de no tenerlo en cuenta. “Siempre prioricé al país por sobre todas las cosas, no cuestiones personales. Él interpretó, es un emblema, entonces pensó que no lo tenía en cuenta y a lo mejor se dijeron cosas. Él se expresó en redes, pero no lo tomo en cuenta. Priorizo lo primordial para el país“.

En esa misma línea, Ricardo Gareca detalló la razón detrás del regreso de Arturo Vidal a la selección chilena. “Lo cité porque lo creía oportuno, salió campeón con Colo Colo, fue determinante en el proceso, hizo una buena Copa Libertadores. Vi como un momento propicio para él. Lo mandé a llamar y vino, se lo agradezco porque en el contexto que estaba y en la situación que estaba, era difícil”.

Fue ahí que el Tigre reveló cómo fue el cara a cara que tuvo con el King para hacer las paces. “Vino con todas las ganas, así que hablamos, nos dimos la mano, que conmigo no había problemas, que se sintiera cómodo porque estaba en su casa y que no habría problemas de parte mía. Él lo mismo y se puso a trabajar rápido“.

De hecho, para Ricardo Gareca fue clave ver que Arturo Vidal demostró su jerarquía en la interna de inmediato. “Pude comprobar que había una gran comunión con sus compañeros. No pondría yo cuestiones personales con los intereses del país”:

“No leí, tampoco le di tanta importancia a lo que pudiera decir. Nunca entré en polémicas porque no acostumbro, ni con técnicos, colegas o jugadores. Con el periodismo tampoco, esquivo ese tipo de cosas. Lo convocamos cuando creíamos conveniente”.

Finalmente, Ricardo Gareca reconoció que se equivocó en no citar a Arturo Vidal antes. “Quizás pudo estar antes un jugador de su categoría, pero en un momento también estuvo lesionado y a veces no se dieron las circunstancias. Después fue un clima diferente, una confusión. Yo no quise estar nunca en esa confusión, pero nunca pensamos en no convocarlo, en sacarme a alguien de la cabeza. Nunca tuve esa idea“.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca tuvo un muy complicado primer año al mando de Chile. El Tigre ha logrado dirigir un total de 12 partidos oficiales, consiguiendo 3 triunfos, 3 empates y 6 derrotas. 14 goles a favor y 17 en contra son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo juega Chile?

Chile espera por un amistoso en febrero, pero por ahora tiene la mira puesta en su próximo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja se jugará tres puntos de oro el 20 de marzo del 2025 cuando visite a Paraguay con horario por definir.