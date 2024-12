El primer año de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena tuvo de todo y terminó apenas con alegrías. La Roja no lo pasó nada de bien con el Tigre en 2024, pero encontró una luz de esperanza luego de sumar sus primeros puntos en las Eliminatorias Sudamericanas.

El empate con Perú y la victoria ante Venezuela le dieron un tanque de oxígeno al DT cuando todos pedían su salida. Una situación que, entre varias cosas, tuvo un particular episodio en el vecino país.

En su regreso a tierras peruanas, donde dirigió a su selección, el técnico fue recibido con una ola de mufas. La mayoría de ellas enfocadas en el color verde, un tono que prohibió por considerarlo de mala suerte.

Ricardo Gareca le hace el quite a las polémicas con Chile en Perú

Ricardo Gareca llegó a la banca de Chile generando una dolorosa herida en Perú. En el vecino país todavía no pueden creer que el Tigre haya aceptado dirigir a su clásico rival y, en su regreso a esas tierras, lo recibieron como todo un enemigo.

Ricardo Gareca fue provocado por todo Perú en su regreso con Chile. Foto: Photosport.

Desde canciones de Marc Anthony, con el que vivió una polémica por dejarlo sin estadio, a llenarlo de verde de principio a fin marcaron su paso en noviembre. Ya luego del empate y de varias semanas de aquel episodio, el DT decidió sacar la voz y abordó todo lo ocurrido.

En conversación con Bajo Presión, el estratega habló de lo que fue su salida de la selección de Perú y acusó a los dirigentes de filtrar todo. “La prensa sabía lo que se iba a tocar en la reunión, yo no“.

Aunque tras ello se refirió a su regreso a esas tierras, ahora con Chile, algo que calificó como raro. ¿La razón? El bus, las sillas y las camisetas verdes con las que lo recibieron por considerarlo un color de mala suerte.

“Me pusieron silla verde, todo verde, de todo“, señaló el entrenador. Aunque más allá de enojarse, se lo tomó como algo normal. “No me molestó, forma parte del folclore del fútbol“.

Consultado por su gran espina en su paso por Perú, reconoció que fue el no haber clasificado por segunda vez a un Mundial. Eso sí, reafirmó su cariño por dicho país. “Es una etapa importantísima en mi vida, es algo imborrable“.

Ricardo Gareca disfruta de las fiestas de fin de año junto a su familia en Argentina y se prepara para un 2025 donde está obligado a ganarlo todo. El DT llegó para llevar a Chile a la próxima cita planetaria y está lejos de eso, por lo que no le sirve nada más que sacar buenos resultados ante rivales complicados.

¿Cuáles son los números de Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca salvó su continuidad en la banca de Chile, donde ha logrado dirigir 12 partidos oficiales en total. En ellos ha conseguido 3 triunfos, 3 empates y 6 derrotas, con 14 goles a favor y 17 en contra durante 2024.

¿Cuándo juega Chile?

A la espera de confirmar su amistoso en febrero, Chile se prepara para su primer partido oficial del 2025. Será el 20 de marzo cuando la Roja visite a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas, con horario por definir.