El 0-0 parecía inamovible en el estadio Monumental entre Curicó Unido y Cerro Porteño por Copa Libertadores, hasta que a los 89' los paraguayos abrieron la cuenta. Un golpe duro para el elenco del Maule, que de todas maneras pretendió ir a buscar el empate con mucha fuerza.

Sin embargo, la terna arbitral solamente agregó tres minutos en el final del partido. Una situación que Cristián Zavala, delantero de los torteros, afrontó una vez terminado el encuentro, debido a que es muy diferente a lo que se está viviendo en Chile.

"Lo que más me causó extrañeza que en el segundo tiempo nos dan 3 minutos de adición y en la liga local dan 8, 10 u 11 minutos. Eso fue un poco raro", señaló una vez finalizado el partido.

De todas formas, estuvo lejos de quejarse del arbitraje. "No me siento perjudicado por el árbitro, las patadas las cobraba, nada que decir", aunque sí admitió que fue incómodo el momento en que se revisó el gol anulado en el VAR.

"No sé qué habrá pasado, el árbitro no nos dijo nada, creo que hubo un problema con la cámara, aunque eso lo vio otra persona. No nos desconcentró, salimos sólidos, aunque fue larga la espera eso sí", confesó el ex Colo Colo.

Finalmente comentó que "estábamos ansiosos, pues toda la ciudad se encontraba muy ilusionada con el debut, eso fue bueno. Ahora se puede dar vuelta, aunque antes tenemos el partido con la U este viernes. Estamos bien para eso, es una buena escala para afrontar de buena manera".