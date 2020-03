Umbro vuelve a las raíces del fútbol y premiará a un equipo de barrio con indumentaria profesional

Umbro es sinónimo de fútbol a nivel mundial, y es una de las marcas con mayor presencia en los equipos que van a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 (Colo Colo, Gremio, Atlético Paranaense, Santos FC, América de Cali y Nacional de Uruguay). Eso si, la marca se ha ocupado en ser un aporte al fútbol y a quienes lo practican en todos sus niveles.

En Chile, Umbro patrocina a Matías Tobar, jugador de 21 años que milita en el Gasparín FC de la Tercera división de la ANFA tras ganar el concurso “Our game puts you in their boots” (“Nuestro juego te pone en sus zapatos”), exitosa campaña que la marca impulsó a nivel mundial durante el 2019, y que hizo participar a miles de jugadores de fútbol amateur, que compitieron por ganar un contrato de patrocinio al igual que un jugador profesional.

“Our game is not just for pros”, en español, “Nuestro juego no es sólo para profesionales” es un concurso que busca volver a las raíces del deporte rey, donde la marca invita a equipos amateurs, de liga y/o de barrio a participar enviando videos cortos (máximo 30 segundos) donde demuestren por qué merecen ganar un equipamiento profesional completo de Umbro. Los videos pueden ser de habilidades, juego colectivo, divertidos o inspiradores; lo que mejor represente al equipo, sus jugadores y su amor por nuestro juego.

“Como una voz transversal dentro del mundo del fútbol, nos complace poder retribuir a los amantes de este hermoso deporte, a través de un kit y equipamiento completamente nuevos y de primer nivel. Estamos ansiosos por ver las participaciones y descubrir a los grandes equipos de barrio alrededor del mundo" señaló Helene Hope, Jefa de Marketing Global de Umbro.

El equipo ganador recibirá una equipación completa (camisetas, pantalones cortos y medias), equipo de entrenamiento, balones de fútbol Neo Pro, incluyendo indumentaria para el entrenador. El equipo seleccionado también contará con la oportunidad de participar de la experiencia de una sesión de fotos, en la que un fotógrafo profesional tomará fotos del equipo para lanzar su nuevo equipamiento.

Los jugadores y equipos podrán participar subiendo sus videos en la web oficial del concurso: www.notjustforpros.umbro.com desde el miércoles 4 de marzo.