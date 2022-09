Cruzados, Agencia VS, empesa dedicada al marketing deportivo, junto a RedGol -media partner oficial- organizan la transformación del exitoso Euro Latam Summit: Go Latam Summit, espacio que promueve las buenas prácticas en el deporte, casos de éxito y networking junto a expositores de grandes entidades y eventos deportivos.

Santiago es la sede del Go Latam Summit, el más importante seminario internacional de gestión del deporte

Expositores de gran nivel forman parte de la agenda de Go Latam Summit 2022, seminario internacional de gestión en el deporte organizado en conuunto por Cruzados y Agencia VS, empresa dedicada al márketing deportivo, junto a RedGol, media partner oficial.

Esta versión es la transformación del Euro Latam Summit, seminario de gestión deportiva que se desarrolló entre 2016 y 2018, pero que el 2022 regresa recargado luego de la pandemia.

El Hotel Intercontinental es el lugar elegido para la versión 2022 de Go Latam Summit, programado para el 24 y 25 de octubre, con expositores que podrán temas en discusión como nuevos ingresos y desarrollo comercial; infraestructura y educación; innovación y transformación digital; desarrollo deportivo y rol social del deporte.

Sebastián Soria, gerente comercial de Cruzados, detalló que entre los invitados a este seminario se cuentan el "gerente general de River Plate, Walter Lamosa; el vicepresidente de Operaciones y Marketing de Tigres, Carlos Valenzuela y habrá un espacio de conversación desde la mirada deportiva junto a Sergio Cachito Vigil. Quiero decir con esto que habrá una visión de todos los estamentos del deporte. Será una instancia en donde los aficionados, altos ejecutivos y directivos de las entidades del país podrán exponer, compartir y también aprender de casos de éxito de otrasorganizaciones”.

“De las ediciones anteriores del seminario que tenemos el honor de organizar junto a Cruzados han salido grandes alianzas comerciales y acuerdos institucionales que se propician en estas instancias”, afirmó Álvaro Muñoz, socio de Agencia VS y co-organizador del evento.

Las entradas para poder participar del seminario se podrán adquirir desde hoy a través de la ticketera Live Tickets. En donde se podrán comprar por día o un abono por las dos jornadas que se vivirán entre las 9.00 y 18.00 horas del 24 y 25 de octubre.

El Go Latam Summit es organizado en conjunto por Cruzados y Agencia VS, buscando compartir aprendizajes en el management deportivo. Para más información visita www.golatamsummit.com y Go Latam Summit en LinkedIn, Twitter e Instagram.