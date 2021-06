PODCAST | RedGol en La Clave: La previa de Chile vs Paraguay por la Copa América, el abrazo de Vidal y Bravo, Enzo Olivera y más

En este nuevo capítulo de RedGol en La Clave Rodrigo Herrera, Cristian Basaure, Nicolás Olea, Edson Figueroa, junto a la participación de Alfonso Zúñiga y Cristopher Antúnez hacen la gran previa de Chile vs Paraguay por la fase de grupos de la Copa América. En las horas que anteceden al compromiso, el abrazo de Claudio Bravo y Arturo Vidal marcó la jornada, una reconciliación después de años ásperos pone un nuevo presente para el equipo. En ese sentido, Enzo Olivera, corresponsal de RedGol en Europa, reveló que en las entrevistas que hizo le pidieron no conversar de esta situación, debido a que no estaba cerrado.

