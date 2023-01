En junio del año pasado, Erick Pulgar pasó un incómodo momento luego de una denuncia de violación por parte de una mujer, quien aseguró que el hecho ocurrió en una de las propiedades del futbolista ubicada en Calera de Tango.

Una causa que la Fiscalía decidió finalmente archivar "dado que, de los antecedentes disponibles, no es posible desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos", señaló la fiscal adjunto de San Bernardo Andrea Rocha.

Erick Pulgar, actual jugador del Flamengo, se mostró tranquilo con esta resolución. "No hay pruebas sobre los hechos que se denunciaron, que fue lo que siempre sostuve", comentó el seleccionado nacional, añadiendo que todo lo que denunció N.P.M.V., de 23 años, "no se pudo comprobar y es parte de lo que llevó a la justicia a tomar su decisión".

Agregó Pulgar que "incluso de la otra parte intentaron cerrar el caso pidiéndonos plata, pero yo quería que se supiera toda la verdad porque estaba seguro de que no había nada que esconder, no estaba dispuesto a pagar por algo que solo estaba ensuciando mi nombre".

El volante del Fla cuenta lo que sintó en todo este proceso. "La verdad, cuando me dijeron que había llegado una denuncia sobre un abuso sexual en mi casa, lo que sentí fue tristeza, porque, aunque sabía que no había pasado nada ya me imaginé todo el revuelo que se iba a generar. Igual lo tomé con tranquilidad, sabíamos que esto terminaría como terminó, con la causa archivada porque eran puras mentiras y nunca pasó nada”.

Sobre los amigos que estaban en su casa compartiendo en la fiesta, asegura poner las manos al fuego desde el primer momento. "Les pregunté de una a los dos chicos que ella había nombrado como supuestos abusadores y ellos me comentaron toda su versión, por supuesto negando todo. En ningún momento dudé de lo que ellos me comentaron, porque son mis amigos y los conozco bien, son los primeros en no querer cometer errores que me puedan perjudicar".

Confesó que Flamengo estaba cerca de contratarlo cuando ocurrió esto. "Enseguida mi representante se comunicó con los dirigentes de Flamengo y Fiorentina y les dio toda la información. Ellos confiaron en nosotros y nunca fue tema. Eso sí, por la difusión que los medios le dieron a la denuncia, hubo un poco de movimiento entre los hinchas de Flamengo, pero eso lo entiendo, ellos no tenían la información correcta, solo leían en portales o redes sociales", sostuvo.

Finalmente cuenta que "no lo tomo como alivio porque nunca le tomé tanta preocupación al show de esta persona. Ahora que se cerró el tema estoy muy contento porque siempre supe que la verdad saldría a flote y así todos los que me juzgaron iban a saber la verdad y fui yo quien quiso que esto llegara al fondo de las pruebas. Ojalá todos los que escribieron o dijeron cosas erradas se tomen el tiempo y dediquen el mismo espacio para aclarar la verdad".