Esteban Paredes tendrá una nueva faceta en su vida, luego de retirarse del fútbol con 41 años. Como muchos otros ex jugadores, él también llegó a la televisión, aunque su misión no será analizar tácticamente a los equipos ni tirar chistes de doble sentido, pues se dedicará a la cocina.

El ex goleador de Colo Colo arribó a TNT Sports para ser parte del programa Sabor a Gol, junto al chef Tomás Olivera. Y en su presentación en el canal, comentó que tiene buena mano para la cocina aunque también tiene gustos bastante excéntricos.

"Me quedan muy buenos los ajiacos, es un plato que sé hacer bien", comentó el ex jugador de la selección chilena, antes de que Olivera lo echara al agua asegurando que le gusta la cazuela con un ingrediente bastante peculiar: el coliflor.

En este arribo al canal deportivo recibió la buena onda de Johnny Herrera, quien es parte del panel de Todos Somos Técnicos. "Le mando un abrazo grande a un ex compañero de selección y felicitaciones por este nuevo emprendimiento", comentó.

El ex Santiago Morning comentó que estaba "agradecido por el mensaje y el saludo", y lo dejó invitado a Sabor a Gol para condimentar el espacio. "Lo he invitado al programa acá, esperamos verte luego con Tomi para hablar de tu carrera tan linda".

Además aseguró que para su partido de despedida en el Monumental, que se realizará en algunos meses más, efectivamente le dijo que acudiera.

"A Johnny lo invité por un tema de fútbol, no por los goles que le he hecho, fue por educación. No es que quiera burlarme de él", aseguró el ex delantero aunque tiene claro que es complejo que aparezca en el estadio de Colo Colo. El que sí irá es Nico Peric, el portero al que más goles le metió.