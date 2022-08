Si bien precisa que está muy feliz en Flamengo, donde esta semana disputará la primera semifinal de Copa Libertadores, deja en claro que su próximo paso será regresar a Colo Colo, aunque todavía no tiene claro en qué momento.

Arturo Vidal todavía se ve de blanco después de Flamengo: "Claramente me gustaría volver a Colo Colo"

Arturo Vidal se prepara para esta semana comenzar a jugar uno de sus grandes sueños, cuando este miércoles visite junto al Flamengo a Vélez Sarsfield, por la semifinal ida de la Copa Libertadores.

Si bien lleva poco tiempo en el Mengao, donde ya se ha ganado un lugar importante dentro de un equipo lleno de estrellas y contabiliza dos anotaciones, siempre Colo Colo está cerca del King.

Por lo mismo, en una parte de una entrevista que le hicieron en la cuenta de Conmebol Libertadores, se le consultó si tiene pensado en algún momento volver a vestir de blanco en el Monumental, donde Vidal no esconde sus deseos.

"Sí. No sé cuándo, eso no lo tengo claro. Estoy muy feliz en Flamengo, espero seguir mucho tiempo acá, disfrutando lo que estoy viviendo y ganando títulos que a eso vine, disfrutando de la gente. Después claramente me gustaría volver a Colo Colo", comentó Vidal.

El King asegura que hablar del Cacique siempre es muy importante, porque fue la gran base para el gran jugador y la tremenda carrera que ha desempeñado, por lo que nunca le cierra la puerta.

"Colo Colo es mucho para mí. Es el equipo que me abrió las puertas y que me enseñó todo lo que soy profesionalmente. Empecé a los 12 años y salí a los 19 hecho. Para estar en Colo Colo tienes que ser muy fuerte de mente y ser un ganador, sino no puedes ser futbolista", finaliza.

