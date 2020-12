PODCAST | Te Quiero Ver: A propósito del 11 ideal de los premios The Best de la FIFA, ¿Cuál es el mejor XI que viste?

El pasado 17 de diciembre se dio a conocer que Robert Lewandowski se quedó con el Premio The Best 2020 de la FIFA como el mejor jugador del año, superando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero también, ese día había que saber el equipo ideal FIFPro, el cual se establece por votación de los jugadores y entrenadores de cada selección de los países afiliados al ente de Zúrich.

Pese a que el premio al mejor arquero del The Best fue para Manuel Neuer, en el once ideal entró el meta brasileño del Liverpool, Alisson Becker. Completan el equipo Trent Alexander-Arnold (Liverpool), el español Sergio Ramos (Real Madrid), el neerlandés Virgil van Dijk (Liverpool) y el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich) en la defensa.

En el mediocampo fueron escogidos dentro del once estelar del año FIFA/FIFPro el belga Kevin de Bruyne (Manchester City), el brasileño-español Thiago Alcántara (Liverpool) y el alemán Joshua Kimmich (Bayern Múnich). Y en el ataque, Lionel Messi (Barcelona), el polaco Roberto Lewandowski (Bayern Múnich) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus).

Por eso, en un nuevo Te Quiero Ver, el podcast de RedGol. preguntamos por tu mejor XI de quienes viste jugar.

Escucha un nuevo capítulo de Te Quiero Ver junto a Cristian Arcos y Carlos Chávez en Ivoox:

Escucha un nuevo capítulo de Te Quiero Ver junto a Cristian Arcos y Carlos Chávez en Spotify: