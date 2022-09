Marcelo Ríos se ha convertido en un personaje del tipo tóxico en redes sociales. Más allá de su opción política, el ex número 1 del tenis mundial destila odio y sus comentarios superan el límite de una convivencia amistosa. Así lo demostró al comentar el incidente que marcó la antesala del masivo cierre de campaña del Apruebo para el Plebiscito de Salida.

El Chino aprovechó su cuenta oficial de Instagram para colgar una imagen de la pelea que protagonizó el hermano del Presidente Gabriel Boric, Simón Boric, donde cuestionaba la defensa del periodista ante el ataque sufrido de parte de un grupo de antisociales, que se disponían a desvalijar un puesto de libros del sector de San Diego, centro de Santiago.

Ríos no se guardó nada. "La foto como las hueas, pero más como las hueas este merluzo HDP pegándole a un menor de edad. No podía ser menos que hermano del otro merluzo. Y pelean a la no violencia los cara de raja. Con esto ojalá nos demos cuenta de que no hay otra opción que el rechazo, gobierno de mierda", fue el mensaje que compartió pasado el mediodía.

Alertado por la sobredosis de groserías, el Chino morigeró el mensaje algunos minutos más tarde. "Más que claro lo que pasó. Él (Simón Boric) fue agredido, pero la manera de defenderse a golpes, es decir con violencia, es inaceptable", advirtió el entrenador del talentoso juvenil chino Juncheng Shang.

Y le quedaba más tinta en el tintero para criticar la acción, especialmente al venir "del hermano del presidente. Y al que no lo acepte, mala raja, pero estamos cada día peor con este Gobierno. Y ojalá este domingo lo demostremos y demos la cara por nuestro querido país", completó el zurdo de 46 años.

Ríos anunció su apoyo a la opción Rechazo en el Plebiscito de Salida, pero se desconoce si concurrirá a votar este domingo al local en que se encuentra inscrito, colegio Alcázar de Las Condes. En el Plebiscito de Entrada, el Chino llegó a Chile dispuesto a sufragar, pero se molestó por la existencia de colas y en definitiva no lo hizo.