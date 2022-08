El tenista chino, Juncheng Shang (344° del ATP), fue destacado por un gran gesto que tuvo con una pasapelotas que se había desmayado en medio de un partido en el Challenger de Lexington, Estados Unidos.

La chiquilla sufrió un golpe de calor y antes de caer al suelo, el joven deportista la socorrió tomándola en brazos y llevándola a la sombra para que fuera atendida.

En aquel partido, jugado el martes, Shang triunfó ante el estadounidense Stefan Dostanic por 6-0, 4-6 y 6-3 y se clasificó a octavos de final.

En esa fase se impuso al kazajo Mijail Kukushkin por 7-6 y 6-3. Ahora, el jugador de apenas 17 años se medirá al ruso Roman Safiulin en cuartos.

Juncheng Shang alcanzó el número uno junior en 2021 y ahora promete meterse entre los mejores a nivel adulto, probablemente de la mano del chileno Marcelo Ríos.

El ex tenista nacional recibió una oferta para ser su entrenador, la que se podría concretar en los próximos días, toda vez que Ríos está muy entusiasmado con el desafío.

“Empezamos el viernes 22, tuvimos seis días para entrenar. Esto fue más como una prueba para decidir si vamos a seguir o no. Ellos me ofrecieron un acuerdo económico y Jeff (Schwartz), mi agente, está negociando con ellos. Pero a mí se me ocurrió que, como él iba a jugar cinco challengers, le dije que jugara cuatro y descansara después de los dos primeros; luego entrenábamos una semana y yo lo acompañaba a los otros gratis y que solo me pagara los pasajes”, señaló en La Tercera.

“El tiene una derecha muy buena, de zurdo, que es muy pesada pero muy plana, un poco como la mía. Entonces, traté de meterle esa derecha que pique más, como la de Nadal. La entrenamos un día y el hueón la agarró altiro. Tampoco quiero que cada vez que le pegue esté pensando en hacerla, pero la hizo y la cagó lo bien que le salió”, añadió.

“Me recuerda mucho a mí, es muy parecido en la manera de ser. En mi vida me había impresionado tanto al ver jugar a alguien”, finalizó.