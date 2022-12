Luis Enrique se ha transformado en toda una institución en redes sociales durante este Mundial del Qatar 2022. Y no hablamos solo del buen trabajo que está realizando en la selección española, sino que también de su labor en su canal de Twitch.

El estratega español le dio una vuelta de tuerca a la relación con los hinchas y la prensa especializada, creando un espacio donde es más directo y puede explayarse en más temas. Y hay que decirlo, se lo está tomando muy en serio.

En su última transmisión el entrenador fue consultado sobre la opción que sus jugadores apliquen un “Vladimir” en las noches. Para los que no conozcan este término, es el masturbarse antes de dormirse.

“Vladimir, una curiosa expresión. Me imagino lo que puede ser”, fue lo primero que respondió el español entre algunas risas.

Luego, algo más serio, agregó que “liberarse y estar en plenitud es bienvenido. Además, no hace falta que se lo diga el míster. Barra libre. Cada uno que haga lo que quiera, siempre y cuando no moleste a los demás. Ningún problema. Todo lo contrario. Felicidad es lo que buscamos aquí”.

No es la primera vez en este mundial que Luis Enrique se muestra algo más liberal en estos temas, ya que hace unos días le preguntaron sobre la opción de que sus jugadores tengan relaciones sexuales antes de los partidos.

Luis Enrique y los "vladimir" en España:

“Aquí estamos concentrados y no es que no se pueda. Es una tontería sublime porque yo... entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal es evidente que no es lo mejor para un día antes de un partido, pero vamos”, empezó diciendo el español.

En ese sentido, agregó que “nosotros, de hecho, cuando estamos en los clubes, los jugadores duermen en sus casas y me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo practican es porque lo necesitan, les va bien. Pues qué tontería. Repito: con sentido común. Cada uno con su pareja o con su mujer o con quien quiera, pero dentro de la normalidad”.

“Aquí en la selección no porque estamos concentrados y demás, pero estoy totalmente a favor de que la gente viva la vida con normalidad. Al revés, yo lo considero importante y yo de jugador, cuando no estábamos concentrados, siempre que podía con mi mujer pues... pues... hacíamos lo que teníamos que hacer”, concluyó.

