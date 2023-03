Juan Leiva fue uno de los tres expulsados de Ñublense por el árbitro Fernando Véjar en la derrota ante la UC y fue muy hidalgo en reconocer la irresponsabilidad que cometió. "No quise faltarle el respeto a nadie, pero uno en la cancha lo vive a mil", dijo el "11" de los Diablos Rojos.

Juan Leiva ofrece disculpas por la expulsión ante la UC: "Me ganó la rabia y la impotencia"

Ñublense sorprendió a Universidad Católica gracias a un cabezazo de Lucas Abascia, uno de los tres expulsados que tuvieron los Diablos Rojos en la derrota frente a los Cruzados. El árbitro del encuentro, Fernando Véjar, también le mostró la tarjeta roja a dos ex hombres de la Franja: Raimundo Rebolledo y Juan Leiva.

Y también sacó del encuentro en los minutos finales al DT del elenco chillanejo, Jaime García, quien les lanzó un fuerte reclamo a los árbitros. Por cierto, Leiva mostró su arrepentimiento por haber dejado a su equipo con ocho futbolistas, más que por los pocos instantes que restaban, por la gran cantidad de bajas que tendrán para el duelo por la octava jornada del Campeonato Nacional 2023.

"Sólo pedir disculpas a todos por mi irresponsabilidad", afirmó el zurdo volante, quien llegó al cuadro del que es hincha tras contar con pocas chances en la UC. Y no se quedó sólo con eso. "Me ganó la rabia y la impotencia", agregó el ex jugador de Deportes Concepción y Universidad de Chile, entre otros clubes.

Leiva también puntualizó en la eventual razón de su tarjeta roja. "Tampoco quise jamás faltarle el respeto a nadie, pero uno dentro de la cancha lo vive a mil", escribió el mediocampista en una de sus historias de Instagram, con el recuerdo presente de que se perderá el encuentro frente a Everton de Viña del Mar en un certamen que tiene a Ñublense en el noveno puesto.