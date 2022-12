Nunca se pensó que uno de los más seguidores de Marcelo Bielsa, entre todos los discípulos de Bielsa, fuera a cambiar, pero en el mundo todos lo hacen. Así pasa con Jorge Sampaoli, quien en su primera participación en el Twitch del Sevilla contó que, su devoción por el Loco, es cosa del pasado.

Es que el entrenador argentino estuvo abierto en la conversación donde, además, aceptó preguntas de todo tipo de los hinchas que estaban participando.

En una de las inquietudes, se le consultó sobre el estilo de fútbol más llamativo en la actualidad, donde entre los técnicos que están activos se inclinó por Pep Guardiola y su Manchester City.

"Guardiola, en los últimos años mantuvo una idea más allá de los jugadores que pueda traer en su club, que son los mejores del mundo, y ha logrado dominar en todos los partidos a todos los rivales", analizó Sampaoli.

Si bien después la entrevista lo llevó a otras facetas de su estilo de vida, vino una pregunta que fue al hueso, donde debía elegir entre Marcelo Bielsa o Pep Guardiola, algo que el ex entrenador de Universidad de Chile no le hizo el quite.

"Empecé mucho con Bielsa cuando era muy chico, porque me llamaba la atención. Me gustaban mucho sus ataques, pero en la globalidad me gusta Guardiola. No es tan directo, pero sí elige muy bien los tiempos de ataque y los jugadores desarrollan con mucha claridad, sin tanto automatización, cada situación de ataque", detalló Sampaoli.

