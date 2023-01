Hacen pebre a Arturo Vidal en Brasil: "Es un ex jugador activo, no le queda nada por entregar"

No fue bueno el inicio de año para Arturo Vidal. El DT Vitor Pereira no lo consideró entre los titulares de Flamengo y más encima perdió el primer título de la temporada, tras la derrrota por 4-3 ante Palmeiras en la Supercopa de Brasil. Un momento opaco para el King que en Brasil no dejan pasar.

Así lo señala la prensa de ese país, que considera que el chileno no está en óptimas condiciones para competir por un puesto entre los 11 que están en la cancha. Y eso quedó demostrado ante el Verdao, por lo que el ex Barcelona fue el centro de las críticas.

"El banquillo de Flamengo es débil. Al final de la primera parte pensé en quién podría poner Vitor Pereira para cambiar el juego. No hay nadie", señaló el periodista Renato Maurício Prado, siendo que el formado en Colo Colo era uno de los cracks que esperaban su oportunidad, la que llegó al minuto 80, al entrar por Gerson.

Sin embargo, no le ve nivel para estar en el Fla y fue categórico en afirmar que "Vidal es un ex jugador activo. No le queda nada por entregar". De hecho es tan tajante que piensa que debe salir del club lo ante posible: "Flamengo tiene que deshacerse de él".

Incluso aseguran que el otro chileno que está en la plantilla debe tener más oportunidades, debido a que Erick Pulgar muestra mejor dinámica y puede ser una alternativa más importante. "Vitor Pereira puso a Vidal en el campo y dejó a Pulgar en el banquillo", agregó Prado.

El próximo desafío grande para el Flamengo será el Mundial de Clubes, que se comenzará a jugar en Marruecos desde el próximo miércoles. El Flamengo espera rival para jugar una semifinal el martes 7 de febrero, con la esperanza de triunfar y así enfrentar en la definición del título a Real Madrid.