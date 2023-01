No solamente en Chile hay polémicas en este mercado de pases. En Brasil se vivió una polémica muy grande con la llegada del portugués Vítor Pereira al Flamengo de Arturo Vidal, debido a que hace pocos meses estaba dirigiendo al Corinthians y decidió dejar al club paulista a fines del 2022 "por motivos familiares". Sin embargo, al poco tiempo firmó en el Mengao.

Por eso es que en su presentación en el Fla ese miércoles debió aclarar el asunto y poco habló de fútbol, pues prácticamente todo el rato debió aclarar el cambio de vereda. "Voy a aprovechar la oportunidad. Me he callado, se ha dicho mucho, se ha criticado mucho, se han dicho muchas cosas", comenzó desafiante.

"Lo aclaro y esta es la verdad. Quien no diga lo que voy a decir, está especulando o mintiendo. Mi venida a Brasil, hace un año, sucedió de una manera que fue no era nuestra perspectiva Llegó la invitación y mi equipo y yo decidimos venir a Brasil por un año, para experimentar y ver la realidad", comentó por su llegada al Timao desde Portugal

Aclaró que "el contrato se cumplió íntegramente, con responsabilidad, entrega, sufrimiento, muchos desvelos, como hago en todos los clubes, dándolo todo. Así era en mi anterior club y siempre fue hasta el último día de contrato. Nunca, para ser claro, nunca se me pasó por la cabeza seguir", siguió.

Luego contó que "lo que siempre le transmití al club fue que acabaría la temporada. Desafortunadamente, hay muchas familias que se enfrentan a una situación familiar grave y la mía tiene esta situación. Por eso, por el desgaste que sé que causa esta situación de salud en toda mi familia, comencé a decir que iría a mi casa a apoyarlos".

Pereira añadió que "eso siempre fue muy claro, siempre fui muy honesto, siempre tomé la decisión de volver a Portugal. Prueba de ello es que dos días antes, el club (Corinthians) me pidió que hiciera un comunicado a la afición de que el gran motivo era familiar. Y yo, dos días antes, lo hice porque era esta idea clara, el compromiso que tenía con mi familia".

¿Qué sucedió después? Que la tentación del elenco carioca fue muy grande. "Después de eso y del campeonato, surgió un club de la talla de Flamengo, con un planteamiento que nunca se me había pasado por la cabeza de quedarme en Brasil. Tuvimos la charla y me puse a pensar. La propuesta es una propuesta de que Flamengo tiene un año de grandes retos, una plantilla de calidad que permita pelear por todos los títulos. Ningún entrenador del mundo dejaría de pensarlo. Esto es lo que pasó. No hubo mentira. Yo me quedé pensando, sabiendo que el problema en casa hay que solucionarlo. ¿Y con quién tengo que hablarlo? Con familia. Y entendió que podíamos manejar la situación, por el desafío profesional que era importante para mi carrera".

Siguió lanzando dardos hacia el Corinthians. "Tengo derecho a decidir mi vida. Ya no le debo nada a nadie. Lo di todo, trabajé duro, como mi equipo. Y aquí estoy feliz, listo para asumir este proyecto que me atrae profesionalmente", manifestó Pereira.

Finalizó el entrenador asegurando que "me gusta competir, vine a Brasil a ganar títulos. Casi lo logramos el año pasado (perdió la Copa Brasil por penales ante Flamengo). Solo que si estuviera loco no pensaría en lo que me puede traer este proyecto. No sé dónde está la mentira, dónde fui un mal personaje, nunca en mi vida me han acusado de eso".

Flamengo empieza a disputar el torneo Carioca en pocos días, pues el 12 de enero enfrentará al Audax de Río de Janeiro. Tras otros cuatro duelos del campeonato estadual ante rivales menores, llegará un apretón más fuerte: el 28 enfrentará a Palmeiras en la Supercopa de Brasil.

Tras ese encuentro volará al Mundial de Clubes, que se jugará entre el 1 y el 11 de febrero en Marruecos. Ahí el Flamengo espera vencer a Real Madrid, el rival más fuerte del certamen, y cortar una larga hegemonía de los europeos sobre los americanos ya que han ganados los últimos 9 años y en 14 de las últimas 15 ediciones.