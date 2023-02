Gonzalo Espinoza tuvo su debut en Unión San Felipe, donde maravilló a Marcelo Bielsa y Diego Simeone, quien finalmente visó su fichaje en Racing Club de Argentina por allá por 2011. El Bulldog fue titular en el Uní Uní, que cayó por 1-3 ante San Luis de Quillota, que contó con un doblete de Humberto Suazo.

"Fue una derrota dolorosa, creo que en el primer tiempo hicimos un buen partido, durante los 90', si bien es un equipo nuevo que lleva poco tiempo, por momentos sometimos al rival. Creo que nos falta gol, por ahí manejar mejor los momentos del partido", afirmó el oriundo de Constitución luego de su primera presentación en el cuadro aconcagüino.

Por cierto, felicitó el trabajo del sempiterno goleador sanantonino, quien tuvo un reestreno soñado con los Canarios. "Ellos tuvieron ocasiones y las concretaron, sabemos Chupete lo que marca, le queda una y es gol", dijo Espinoza para resaltar la calidad intacta del delantero que el 10 de mayo cumplirá 42 años.

"En lo colectivo y la actitud estuvo, en orden nos falta un poco, pero es cosa de tiempo, creo que este equipo va a andar bien y ojalá tengamos gol en el próximo partido", metió algo de presión Gonzalo Espinoza, quien reveló cierto nervio en el estadio Municipal sanfelipeño por la primera jornada del Campeonato Ascenso 2023.

"Por momentos tuvimos la pelota, nos faltaron esas ocasiones claras, eso nos llevará a mejorar con la pelota, a veces con el resultado en contra es más difícil y entras un poco en la desesperación. Con el marcador a favor nuestro, será más fácil manejar el partido", dijo el ex Universidad de Chile y Unión Española sobre la propuesta que pretende alcanzar el equipo adiestrado por Germán Cavalieri.

Gonzalo Espinoza recordó la época en Unión San Felipe. "Estoy agradecido de la gente de acá que confió en mí, si bien había otras opciones que no se concretaron, pero bueno, estoy acá. Conozco a la gente y me recibió muy bien, sentí el mismo cariño de 2011. Espero retribuir todo eso en cancha", afirmó el ex Arsenal de Sarandí, All Boys y la Academia en Argentina.

Gonzalo Espinoza le envía buenos deseos a Pepe Rojas

Uno de los retiros que sacudió al fútbol chileno esta semana fue el de José Rojas, el Pepe, quien le puso punto final a su carrera luego de tres temporadas en Curicó Unido. Fiel al número que vistió siempre, el zurdo zaguero central le puso punto final a su trayectoria un 13 de febrero.

"Le mando un saludo a Pepe Rojas, que se retiró. Le envío un gran abrazo, desearle el maayor de los éxitos, fue envidiable la carrera que hizo. Muchas bendiciones para él y su familia", cerró Gonzalo Espinoza, quien tiene confianza en el porvenir de Unión San Felipe.