El Sistema de Ingreso Especial para Deportistas Destacados/as es un proceso de admisión convocado por la Universidad de Chile, paralelo al Ingreso Regular por PAES/PDT, dirigido a estudiantes que se desempeñen formalmente en alguno de los deportes reconocidos por el Comité Olímpico Internacional (COI), y que tengan un logro o hito deportivo demostrable entre los años 2020 y 2022.

El proceso de postulación —que es totalmente gratuito— ya comenzó y espera concluir con nuev@s estudiantes para sus tres carreras según la siguiente distribución:

40 cupos para Ingeniería Comercial

3 cupos para Ingeniería en Información y Control de Gestión

3 cupos para Contador Auditor

FEN UCHILE Y LOS BENEFICIOS PARA SUS DEPORTISTAS

A través de este Ingreso Especial, las y los deportistas no solo tendrán la posibilidad de estudiar en una de las mejores escuelas de economía y negocios de América Latina, sino que también podrán acceder a una serie de exclusivos beneficios

Facilidades para participar en entrenamientos y torneos.

Prioridad en los procesos de toma de ramos, para compatibilizar lo deportivo y académico.

Semestre de verano sin costo.

Carga académica rebajada y convalidación de cursos libres.

Apoyo académico durante toda la carrera.

Y más…

Para la FEN, el deporte y el ejercicio físico son parte importante de su proyecto académico. “El apoyo a las y los deportistas es un sello que nos diferencia del resto, y nos posiciona como una facultad en donde la calidad académica va de la mano con la vida deportiva de las y los estudiantes. Sin duda, la época universitaria es la más importante que viven las personas que estudian en la educación superior, pero hacerlo en la FEN UCHILE, y como deportista, la hace aún mejor. La vida universitaria va más allá de solo estudiar, y nosotros les presentamos todas las condiciones a nuestros/as estudiantes para que puedan llevar una vida deportiva al nivel que estimen”, afirma Javier Chachón R., Director de Deportes y Formación Integral de la FEN.

Además de estos beneficios, las y los deportistas podrán disfrutar de la infraestructura que ofrece la facultad, la que incluye un Campo Deportivo de más de 5 mil m2, con un gimnasio y equipamiento moderno, camarines, salas multiuso, un muro de escalada profesional, una cancha de fútbol de pasto sintético y una moderna multicancha. También, podrán unirse a una de las 21 selecciones deportivas y sumarse a los más de 380 estudiantes que conforman el programa Deportistas FEN.

LA FACULTAD

Para esta facultad la formación integral de sus estudiantes es fundamental, mezclando el desarrollo académico con lo cultural y deportivo. Es por eso que la FEN UCHILE siempre ha mostrado especial interés en invitar a las y los deportistas a que sean parte de su comunidad estudiantil. “Para la FEN es muy importante la diversidad en todo sentido, y por lo mismo, siempre queremos potenciar el deporte y la formación integral. Las y los deportistas aportan con su visión de disciplina y constancia, y motivan a los demás estudiantes a que desarrollen estos aspectos”, comenta Carolina Echeverría A., Directora de Admisión de la Facultad.

“Invitamos a todas/os las y los estudiantes deportistas a que postulen por esta vía de ingreso. El proceso es fácil y si tienen dudas, tenemos una gran red de apoyo a través de reuniones personalizadas y masivas con el Director de Deportes, toda la información está en admisionfen.cl”, agrega.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

Para postular a los cupos de Ingreso Especial para Deportistas Destacados/as, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito/a para participar en el proceso de Admisión Regular a las Universidades Chilenas (PAES o últimos puntajes PDT).

Participar, sin restricciones, en deportes de alta competencia.

No haber ingresado en dos oportunidades previas a la U. de Chile, a través de este mismo proceso de admisión.

No haber sido eliminado/a el año anterior por razones académicas de la carrera de la U. de Chile a la que postula en el proceso actual.

¿CÓMO POSTULAR?

La postulación contempla una etapa previa a la rendición de la PAES, que consiste en la completación de un formulario en línea en éste sitio el que estará disponible hasta el 16 de octubre.

En este formulario se debe declarar el logro o hito deportivo más importante que haya alcanzado el o la postulante entre el 15 de octubre de 2020 y el 15 de octubre de 2022, y adjuntar una serie de documentos complementarios. Luego de recibidos los antecedentes, se realizarán las evaluaciones deportivas según sea cada caso, para otorgar así el Puntaje Deportivo a cada postulante.

Este Puntaje Deportivo equivale al 60% del puntaje final. Y el puntaje ponderado PAES/PDT para la carrera que quiera estudiar el/la postulante, equivale al 40% restante. Así se obtiene el Puntaje de Ingreso Especial (PIE) con el que se postula a través de esta vía de Ingreso.

1) PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

a. El primer paso es completar el formulario de postulación en línea disponible en https://admisionfen.cl/ingreso-deportistas/, el que estará habilitado hasta el domingo 16 de octubre.

b. En este formulario los postulantes deberán acreditar un logro o hito deportivo, el que entregará un puntaje según una rúbrica que evalúa la relevancia del mismo. Es importante presentar el logro más importante que hayan conseguido entre 2020 y 2022.

c. Además, tendrán que presentar los siguientes documentos:

• Copia digital de la cédula de identidad por ambos lados

• Tarjeta de Identificación del proceso regular de admisión a las universidades chilenas del proceso de admisión 2022 o 2023, según corresponda.

• Certificado que acredite el logro o hito deportivo declarado en el formulario. Este debe ser emitido, timbrado y firmado por la institución, federación u organismo correspondiente.

• Certificado médico que acredite estado de salud compatible con el deporte declarado.

• Declaración jurada ante notario/a que establezca la posibilidad de participar en representación de la universidad, sin restricciones.

Esta etapa entrega un puntaje que equivale al 40% del Puntaje Deportivo.

2) EVALUACIÓN TÉCNICA

a. Luego de realizada la postulación, las y los postulantes serán convocados por la Universidad a las evaluaciones deportivas, en la cual se evaluará el perfil técnico y las necesidades deportivas de nuestra universidad. En esta instancia, los/as entrenadores/as asignarán puntaje según corresponda. En caso de que las y los postulantes no cuenten con selecciones institucionales de sus disciplinas, se les asignará un puntaje estándar de 680 puntos.

Esta etapa entrega un puntaje equivalente al 60% del Puntaje Deportivo.

En resumen, el Puntaje Deportivo corresponde a la suma entre el 40% del logro deportivo y el 60% de la evaluación deportiva o informe de priorización técnica.

El Puntaje Deportivo equivale al 60% del Puntaje de Ingreso Especial (PIE).

Los resultados de esta etapa serán publicados en el portal de admisión, según calendario oficial.

Para continuar en el proceso de postulación, el Puntaje Deportivo final deberá ser igual o superior a 650 puntos.

UNA VEZ OBTENIDOS LOS PUNTAJES PAES O PDT LLEVADOS A PAES …

1) Después de que se obtienen los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) o la Prueba de Transición (PDT) —según corresponda—, las y los estudiantes deben postular a través del proceso de admisión regular en el portal del DEMRE, utilizando los puntajes actuales o del año anterior.

2) Para postular a la FEN UCHILE, el puntaje ponderado PAES o PDT debe ser como mínimo de 660 puntos para la carrera de Ingeniería Comercial, mientras que para Ingeniería en Información y Control de Gestión, y Contador Auditor, este debe ser igual o mayor a 640 puntos.

El puntaje de admisión PAES o PDT corresponderá al 40% del Puntaje de Ingreso Especial (PIE).

ÚLTIMOS PASOS

1) El Puntaje de Ingreso Especial (PIE) se obtiene de la suma del 60% del Puntaje Deportivo y el 40% del Puntaje PAES/PDT.

2) Los postulantes por Ingreso Especial para Deportistas Destacados/as estarán en una lista paralela al listado de ingreso regular, junto a todos/as las y los deportistas que estén postulando. El PIE definirá la posición en esta lista, según la cantidad de vacantes disponibles para cada carrera, quedando seleccionado/a para matrícula o en lista de espera.

*Toda la información sobre el proceso, la postulación en línea y ejemplos de los documentos solicitados están disponibles para descarga en el sitio web de Admisión FEN.

** La postulación como Deportista Destacado o Destacada no tiene costo. Además, el estudiante habilitado como deportista no contrae ninguna obligación o vínculo previo con la Universidad de Chile, es decir, una vez rendida la PDT, puede ocupar o desechar el beneficio. Los deportistas que no se hayan registrado entre el 11 de agosto y el 16 de octubre no podrán utilizar esta vía de ingreso especial para el periodo 2023.