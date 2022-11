La derrota de Argentina en su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita sorprendió a todo el mundo. Así lo reflejan las palabras Ricardo Mariano Dabrowski, exdelantero y campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, quien en conversación con Redgol se mostró atónito con la actuación del seleccionado albiceleste.

"En estos tiempos donde en el fútbol se estudia hasta lo más mínimo de los rivales, los movimientos, la estrategia, es incomprensible que Argentina no haya podido contrarrestar la línea del offside que caracterizó al juego de Arabia Saudita. No puedo creer que los jugadores argentinos no sepan contrarrestar un juego de esas características", señaló el ex goleador trasandino.

El Polaco además enfatizó que el rendimiento de Argentina no fue el mejor y que otorga este partido como un rotundo fracaso para la historia de aquel país. “Absolutamente es un papelón. Convengamos que los dos goles de Arabia fueron unos golazos y que Argentina en el segundo tiempo entró totalmente dormida”, remarcó Dabrowski.

La palabra de un ex cruzado

Otro argentino que militó en Chile y que conversó con Redgol fue Facundo Imboden. El ex defensor de Universidad Católica y semifinalista de Copa Sudamericana con el elenco cruzado también entregó su balance de lo que fue la sorprendente derrota de Argentina ante el seleccionado de Arabia Saudita en el debut de ambas escuadras en Qatar 2022.

“Sabía que iba a ser un partido muy trabado ante un equipo árabe que no iba a salir a jugar de igual a igual contra una selección como Argentina. Se agruparon bien atrás y fueron bastante ordenados. Argentina terminó jugando un correcto primer tiempo, pero en la segunda parte estuvo muy mal”, expresó el ex defensor de la Franja.

Imboden también analizó lo que fue el juego de la principal figura que tiene Argentina y el mundo como lo es Lionel Messi. “Lo vi muy apagado y con muy poco espacio para jugar. Un jugador como él necesita ese espacio para encarar. Al equipo en general lo noté bastante apagado.”, sentenció el zaguero trasandino.

El siguiente desafío para el seleccionado de Argentina será ante México el próximo sábado a partir de las 16:00 horas, donde tendrán la obligación de conseguir los tres puntos si aspiran a conseguir el boleto que los clasifique a los octavos de final de la Copa del Mundo.