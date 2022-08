Deportes Antofagasta consiguió una victoria que le dio aire en la 20° jornada del Campeonato Nacional 2022. Los Pumas vencieron a Coquimbo Unido y, de paso, dejaron de ser colistas del certamen. En aquella posición, de hecho, quedaron los Piratas con 16 puntos, a dos de la escuadra que adiestra el argentino Javier Torrente.

Pero esos tres puntos frente a los aurinegros ya quedaron atrás para el elenco de la Perla del Norte, que afina detalles para un desafío muy difícil: visitar el estadio Monumental para jugar ante Colo Colo, puntero exclusivo de la máxima categoría del fútbol chileno.

Y pese a la distancia en la puntuación obtenida entre ambos elencos, 24 puntos específicamente, en el vestuario antofagastino ven a los albos de una manera muy particular. Así al menos lo dejó saber Diego Sánchez, portero que ha custodiado la valla del equipo en 10 de los encuentros de la competición.

"La motivación tenemos que tenerla con cualquier equipo. Estamos últimos, necesitamos sumar con el primero, el segundo, el último, todos", aseguró el Mono, pocos segundos antes de expresar su postura respecto del duelo frente a los pupilos de Gustavo Quinteros, que en la primera rueda vencieron a los nortinos en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Sobre la misma línea, el experimentado golero de 35 años agregó que "aunque suene chistoso, este es un rival directo. En la posición que estamos ahora todos lo son. Es un partido lindo porque estamos jugando contra el puntero y es bonito ganarle en su casa".

Diego Sánchez confía en los Pumas pese a que la zona roja apremia

Deportes Antofagasta está complicado con el descenso directo, aunque los tres puntos que logró frente a Coquimbo Unido algo de alivio llevó al plantel. "Es complicado estar en el fondo, pero estamos en la lucha por salir adelante. Sabemos que tenemos equipo, plantel y nombres para estar más arriba, pero esto es rendimiento", aseguró Diego Sánchez.

El ex golero de Unión Española y Unión San Felipe recordó los negativos resultados en la mitad inicial del torneo. "Tuvimos una pésima primera rueda, tenemos que mentalizarnos en que cada partido es una final y así lo tomamos. Quizá no se están dando los resultados, pero estamos trabajando para salir del fondo. No es grato estar ahí", cerró el Mono, quien lucha con Ignacio González para ganarse un puesto en el arco ante Colo Colo.