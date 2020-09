Coto Ribera avisa en la antesala de su debut: ''Tenemos que ir partido a partido porque es la realidad''

Tras la destitución de German Corengia en Coquimbo Unido y el desfile de nombres entre los que sonó Hector Tapia y Nicolás Cordova, finalmente fue Juan José Ribera el escogido por la dirigencia pirata para sacar al equipo de las últimas posiciones del Campeonato PlanVital 2020, que lo tiene como el colista del torneo y complicado con el descenso.

En Después Te Explico analizó lo que espera para su segunda etapa en Coquimbo, como afrontará la seguidilla de partidos que tendrá el elenco coquimbano y el efecto que puede tener la poca distancia entre encuentros contra rivales directos en la lucha por no descender.

Por otra parte, abordó la experiencia que tiene en la lucha por el descenso y la motivación que lo llevó a asumir el desafío de luchar la permanencia con el aurinegro.

También tuvo palabras para lo que será la participación de Coquimbo en Copa Sudaméricana y lo que puede traer esto para sus encuentros por Torneo Nacional, a lo que el Coto aseguró que ''Hoy en día no me importa la Copa Sudamericana, queda muchisimo todavía por recorrer y tenemos que ir partido a partido porque esa es la realidad porque si me enfoco en la Copa Sudamericana pierdo el foco que es Palestino''

(Foto: Coquimbo Unido)

Además, afirmó estar convencido del desafío que significa tomar un club en las últimas posiciones y de su experiencia para revertir esta situación, a lo que expresó ''Las últimas 4 veces que hemos asumido dentro de un campeonato hemos tomado equipos últimos, somos un cuerpo técnico valiente''.