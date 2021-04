¿Clasifica Chile a Qatar 2022? ¿Quién será el próximo presidente de Chile? Las potentes predicciones de la tarotista y vidente Vanessa Daroch

La política y el deporte se unieron en la serie de predicciones que realizó la tarotista y vidente Vanessa Daroch en el programa La Pasión de Ganar, de juegaenlinea.com, conducido por Pamela Diaz y Jean Philippe Cretton a través de las redes sociales de la Fiera. Entre ellas, el próximo presidente de Chile, algunas recomendaciones al momento de jugar y también otros temas como el camino de la selección chilena al Mundial de Qatar 2022.

En relación a la Roja, la tarotista comentó en La Pasión de Ganar que llegará una "figura joven, muy potente, similar a Alexis Sánchez o Arturo Vidal", y que la Roja clasifica a Qatar. “No me gusta decirlo. Si bien avanzará harto en el mundial, La Roja no estará dentro de los 4 mejores equipos del mundo”, indicó Daroch.

Otra de las preguntas que tuvo respuesta en el programa es sobre el nuevo presidente de Chile. Para Vanessa este será un hombre, de centro y complementa que “veo a una mujer, que aún no se presenta como candidata, que será su más dura competencia”. ¿Será Yasna Provoste por el protagonismo de los últimos días? La vidente respondió que no es así, sino de alguien que aún no figura en las encuestas y proyecciones.

Luego, Daroch agregó que “Pamela Jiles no será presidente” y que “más adelante ocupará un importante cargo”.

LA RECOMENDACIÓN A LA HORA DE JUGAR

La vidente recomendó que a la hora de jugar eviten el número 4 y que prefieran el 13, porque les traerá suerte. También aseguró que el 1111, 2222 y 3333 son números mágicos que anuncian cosas buenas para quienes lo ven e incluso sueñan constantemente con ellos.

Además, Vanessa Daroch confesó que una noche sonó con los números ganadores de un juego de azar, pero que no lo jugó, perdiendo una millonaria cifra de premio. “Los anoté en un papel y el día que debía jugarlos me distraje mirando cosas en una feria artesanal y cuando fui a jugarlos, el local ya había cerrado. Cuando revisé los números ganadores me di cuenta de que eran los míos. Perdí 450 millones de pesos por no haberlos jugado”, comentó en el live.

Vanessa Daroch participó en el programa La Pasión de Ganar, conducido por Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. | Foto: Juegaenlinea.

QUÉ PASARÁ CON LAS CUARENTENAS

Una de las preguntas que nació en la conversación tiene que ver con las cuarentenas que viven gran parte de las ciudades del país por la pandemia del covid-19. Daroch predijo que la actual será la última más larga, y en agosto ve una mejoría, como también una reactivación económica del país.

La vidente y tarotista invitada por juegaenlinea.com al late de Pamela y Jean Philippe ya cuenta con 89 mil seguidores en su canal de youtube “Ellos están aquí” y en su Instagram personal @vane_daroch con 284 mil.