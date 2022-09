El Mundial de Qatar inicia en 60 días más, cuando el local juegue contra Ecuador en el Estadio Al Khor (a no ser que el TAS indique lo contrario por la apelación de Chile y Perú). Por lo mismo es que las 32 selecciones clasificadas al certamen se preparan de diversa forma para llegar lo mejor posible a esta competencia en esta Fecha FIFA.

En Europa habrá definiciones en la Nations League, donde los partidos son bastante duros por la intención de muchos es entrar en el cuadrangular final. Otros, como Argentina, prefieren comerse unas papitas centroamericanas como Jamaica y Honduras para seguir agarrando confianza de cara a la cita asiática.

Brasil, la otra selección sudamericana que es muy fuerte de cara al Mundial, tendrá un choque más complejo pues se medirá ante Ghana y Túnez, elencos africanos que estarán en noviembre y diciembre en la Copa del Mundo.

Similar es el caso de Uruguay, que chocará ante Irán y Canadá, dos elencos que también estarán en Qatar por lo que son apretones más complejos que los de la Albiceleste.

Chile es un sparring que muchas selecciones buscan, por lo que en esta ocasión se medirá este viernes ante Marruecos, en España, y el próximo martes se medirá ante Qatar en Austria. Duelos donde la Roja tendrá a su mejor contingente.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

Revisa todos los partidos de los clasificados al Mundial

Jueves 22

Amistoso: Australia - Nueva Zelanda (7.00).

UEFA Nations League, Liga A: Croacia - Dinamarca (15.45).

UEFA Nations League, Liga A: Francia - Austria (15.45).

UEFA Nations League, Liga A: Bélgica - Gales (15.45)

UEFA Nations League, Liga A: Polonia - Países Bajos (15.45).

Viernes 23

Amistoso: Uzbekistán - Camerún (7.00).

Amistoso: Corea del Sur - Costa Rica (8.00).

Amistoso: Japón - Estados Unidos (9.25).

Amistoso: Irán - Uruguay (13.00).

Amistoso: Qatar - Canadá (14.00)

Amistoso: Brasil - Ghana (15.00).

Amistoso: Arabia Saudita - Ecuador (15.00).

UEFA Nations League, Liga A: Alemania - Hungría (15.45)

UEFA Nations League, Liga A: Italia - Inglaterra (15.45).

Amistoso: Marruecos - Chile (16.00).

Amistoso: Argentina - Honduras (21.00).

Sábado 24

Amistoso: Bolivia - Senegal (7.00).

UEFA Nations League, Liga A: República Checa - Portugal (15.45).

UEFA Nations League, Liga A: España - Suiza (15.45).

UEFA Nations League, Liga B: Serbia - Suecia (15.45).

Amistoso: México - Perú (22.00).

Domingo 25

Amistoso: Nueva Zelanda - Australia (00.00).

UEFA Nations League, Liga A: Austria - Croacia (15.45).

UEFA Nations League, Liga A: Dinamarca - Francia (15.45).

UEFA Nations League, Liga A: Países Bajos - Bélgica (15.45).

UEFA Nations League, Liga A: Gales - Polonia (15.45).

Lunes 26

UEFA Nations League, Liga A: Inglaterra - Alemania (15.45).

Martes 27

Amistoso: Nicaragua - Ghana (7.00).

Amistoso: Corea del Sur - Camerún (8.00).

Amistoso: Senegal - Irán (11.30).

Amistoso: Uruguay - Canadá (13.00).

Amistoso: Qatar - Chile (14.00)

Amistoso: Arabia Saudita - Estados Unidos (15.00).

UEFA Nations League, Liga A: Portugal - España (15.45).

UEFA Nations League, Liga A: Suiza - República Checa (15.45).

UEFA Nations League, Liga B: Noruega - Serbia (15.45).

Amistoso: Paraguay - Marruecos (16.00).

Amistoso: Túnez - Brasil (20.30).

Amistoso: Argentina - Jamaica (21.00).

Amistoso: Colombia - México (23.00)

Los grupos de Qatar 2022

Grupo A

Qatar

Ecuador

Senegal

Países Bajos

Grupo B

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Gales

Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo D

Francia

Australia

Dinamarca

Túnez

Grupo E

España

Costa Rica

Alemania

Japón

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marruecos

Croacia

Grupo G

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

Grupo H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur